Beestenboel in de Grunneger Week: De Groninger Slenk

Bij duiven denken we tegenwoordig vooral aan postduiven, die worden gehouden om wedstrijden mee te houden, maar in vroegere tijden waren vooral de sier- en vliegduiven populair. De Groninger Slenk is zo'n duif, die gehouden wordt voor zijn bijzondere uiterlijk en zijn bijzondere vliegkunsten.

Groninger slenken (Foto: J. Lentink, via Groningse en Gelderse Slenkenclub)

'De Groninger Slenk is herkenbaar aan de ver achterover gekromde nek, hierdoor ligt de kop bijna achterop zijn rug. Hij kan zijn lange, soepele hals zijn kop in één nekslag naar achteren slaan. Niet alleen zit de Groninger Slenk op deze manier, hij vliegt ook met de kop achterwaarts gebogen en klapt zijn vleugels boven en onder het lichaam tegen elkaar aan', aldus de omschrijving van de Groninger Slenk door de Stichting Zeldzame Huisdierenrassen (SZH).

Ontstaan van de Groninger Slenk

Duiven houden was eeuwenlang een voorrecht van de adel en de elite in de Nederlandse samenleving. Pas in 1795, veranderde dit en in de loop van de 19de eeuw ging de gegoede burgerij, zoals middenstanders en schoolmeesters de oude gewoontes van de adel imiteren door duiven te houden. En in de stad Groningen was de Slenk een populaire vogel.

Mysterieuze naam

De Groninger Slenk heeft een neefje in de Gelderse Slenk, maar van beide duivensoorten is het onduidelijk waar de naam 'Slenk' vandaan komt. De SZH zegt er het volgende over: 'Een van de verklaringen is dat deze te maken heeft met het 'slinken van de krop', anderzijds wordt het ook gerelateerd aan schlenckeren, wat zwingen betekent'.

Toekomst de Groninger Slenk

Na de Tweede Wereldoorlog begon de mechanisatie en schaalvergroting van de landbouw. Er kwam meer specialisatie en regionale kippen, koeien en andere huisdierensoorten werden verdrongen door nieuwe rassen.

Liefhebbers begonnen zich zorgen te maken en richten de Stichting Zeldzame Huisdierenrassen op. Uit hun inventarisatie in de jaren zeventig bleek, dat er toen nog maar enkele tientallen Slenken over waren.

De huidige situatie van de Groninger Slenk wordt nog steeds omschreven als: 'kritiek'. Het aantal duivinnen wordt geschat op tachtig stuks, die vermoedelijk ook grotendeels aan elkaar verwant zijn. Waarschijnlijk zijn er nog wel wat meer Slenken aanwezig bij fokkers, die niet zijn aangesloten bij de officiële Slenkenvereniging. Het is echter nog maar de vraag of er in de toekomst nog Groninger Slenken door de lucht vliegen.