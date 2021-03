Volop interesse voor 't Pannekoekschip: 'Meerdere mensen hebben zich gemeld'

't Pannekoekschip in het Schuitendiep in Stad (Foto: Robert Pastoor\RTV Noord)

De sloop van 't Pannekoekschip is nog niet in beton gegoten. Sinds het bekend is dat de huidige ondernemers het schip verlaten, hebben meerdere partijen hun interesse in het meer dan honderd jaar oude schip kenbaar gemaakt.

Het huidige schip aan het Schuitendiep wordt verkocht aan de gemeente Groningen. Het ondernemersechtpaar Marjon en Edwin Meiboom gaan verder op een ander schip. Dat schip komt vlak bij de huidige ligplaats te liggen. De gemeente neemt het oude schip over en zal het vervolgens ter plekke slopen.

Volgens de wethouder is er inmiddels door meerdere mensen interesse getoond in het schip. 'Het gaat om mensen die interesse hebben in het schip of in onderdelen ervan', laat Roeland van der Schaaf (PvdA) weten. Hij reageert daarmee op vragen van GroenLinks. De grootste partij in de Groninger gemeenteraad wil namelijk dat het schip wél behouden blijft voor de stad. Ze vinden het nautisch erfgoed en dat moet in hun ogen behouden blijven.

Erfgoed

Uit eigen onderzoek van GroenLinks-raadslid Ceciel Nieuwenhout zou het goedkoper zijn om het schip weer zelfstandig te laten drijven in plaats van te slopen. Dat is op dit moment niet het geval omdat die in een ijzeren bak ligt.

Volgens datzelfde eigen onderzoek zou het schip nog jarenlang zelfstandig kunnen drijven. Nieuwenhout zou graag zien dat het stadsbestuur op zoek gaat naar een nieuwe bestemming voor het schip. Daarbij denkt ze aan een winkel, galerie, kantoor of horeca.

Overname is mogelijk

De wethouder benadrukt dat de deuren van het huidige schip pas worden gesloten als alle vergunningen rondom de nieuwe ligplaats aan de Oosterkade gereed zijn. Daarom vindt Van der Schaaf het nog te vroeg om op de toekomst van het huidige schip vooruit te lopen.

Hij laat wel weten dat het schip eventueel overgenomen kan worden. 'Als iemand het schip wil hebben en het wil weghalen dan zouden wij gek zijn als we dat niet willen.' De stadsbestuurder laat wel doorschemeren dat een eventuele verplaatsing van het schip een omvangrijke operatie is.

'Gekocht om te slopen'

De gemeente gaat in elk geval geen geld en energie steken in het behoud van het schip. 'We hebben het gekocht om ruimte te maken', zegt de wethouder duidelijk. Mocht het schip daadwerkelijk door iemand anders worden overgenomen, dan zal de wethouder opnieuw met het ondernemersechtpaar Meiboom om tafel moeten.

'Met de huidige eigenaren hebben we afgesproken dat we het schip kopen om te slopen. We zullen opnieuw afspraken moeten maken met de eigenaar als iemand anders het schip wil hebben.'

