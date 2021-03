Excuus van burgemeester Schuiling na fout in brief bij stempas

Een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs mag namelijk verlopen zijn als je wilt stemmen: maximaal vijf jaar, zoals ook op de stempas staat.

'Mensen hebben mogelijk niet gestemd'

De Groninger PvdA was ontstemd over de fout, die volgens de sociaaldemocraten niet voor de eerste keer gemaakt werd. 'De fout is op zijn minst slordig, en het heeft er mogelijk toe geleid dat mensen nu niet hebben gestemd.'

Burgemeester Schuiling geeft aan dat er inderdaad geleerd had moeten worden van eerdere fouten. 'Ik zal er persoonlijk nog meer op toezien dat dit niet nog een keer verkeerd gaat.'

De gewraakte passage uit de brief (Foto: RTV Noord)

'Geen excuus'

Volgens de burgemeester is via andere kanalen wel duidelijk gecommuniceerd dat een identiteitsbewijs vijf jaar verlopen mag zijn. 'Maar dat is geen excuus, bij de volgende verkiezingen gaan we dit beter doen. Want fout is fout, en dit is fout gegaan.'