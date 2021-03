Cultuurbezuinigingen in Eemsdelta: ‘We gaan ieder dubbeltje nu vier keer omdraaien’

De gemeente Eemsdelta gaat de komende vier jaar meer dan elf miljoen euro bezuinigen. Ook de kunst en cultuursector moet eraan geloven. ‘Daar zijn we niet blij mee, maar toch zijn we ook realistisch’, zegt Harry Koning, directeur van culturele netwerkorganisatie Ivak.

Paniekmodus

‘De gemeente heeft het zwaar. Op kunst en cultuur wordt dan als eerst bezuinigd. Je kunt wel direct in de paniekmodus schieten, maar dat heeft geen zin. Het is 50.000 euro op het totale budget, deze bedragen zijn te dragen’, vertelt Koning.

Het Ivak is de enige culturele instelling waar de gemeente op bezuinigt. Dat verbaast Koning niet: ‘Je kunt niet bezuinigen op bijvoorbeeld De Molenberg. Er zijn plannen om een nieuw theater te bouwen. Ik zie het daarom als een stukje solidariteit. Je wilt dat het goed gaat met de andere instellingen.’

Trap af

Ondanks dat Koning de bezuinigingen liever niet had gezien, wil hij er het beste van maken. Hoe het Ivak dat gaat doen, dat weet hij nog niet. ‘De bezuinigingen beginnen voor ons pas in 2023, we moeten nog met elkaar om tafel hoe we dit gaan oplossen.’

‘Het is een uitdaging, maar ik weet zeker dat we er niet door worden weggevaagd’, zegt Koning. Toch vindt hij het ook belangrijk dat er in de toekomst wel weer geld vrijkomt voor het Ivak. ‘We gaan nu een trap af, maar we moeten zeker niet vergeten om weer een trap omhoog te gaan wanneer dit kan.’