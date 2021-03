Aardbevingsfilm over jeugd Appingedam: 'Hun verhalen zijn onderbelicht'

In opdracht van de gemeente Appingedam maakt ze daarom een film over het thema. Voor het project is ze naarstig op zoek naar verhalen uit het gebied.

'We zoeken eigenlijk jongeren van 12 tot 25 jaar, die in het gebied wonen of zijn opgegroeid. We zijn al langs scholen geweest, daar hebben we al veel schrijnende verhalen gehoord, van kinderen die noodgedwongen moesten verhuizen of nog steeds angstig zijn.'

Van theater naar het doek

[video:]

Het plan was aanvankelijk om een theaterproject te maken over de aardbevingsproblematiek in de gemeente Appingedam, maar dat viel vanwege corona in

Onder begeleiding

Noeken hoopt begin volgende maand aan de slag te kunnen. 'We doen dat onder begeleiding van twee professionele filmmakers en een regisseur. We hopen de film in juni of juli te kunnen laten zien op scholen.'

Verhalen en suggesties kunnen worden gemaild naar ?info@theaterdesteeg.nl