UMCG maakt balans corona-uitbraak op: drie patiënten overleden

De uitbraak van het corona-virus op een verpleegafdeling voor hart- en longpatiënten in het UMCG blijkt uiteindelijk drie patiënten het leven te hebben gekost. Dat zijn er twee meer dan eerder is gemeld.

Half februari wordt de uitbraak op afdeling c2 (thoraxchirurgie) vastgesteld. Daar raken 32 medewerkers en 25 patiënten besmet. Op drie andere afdelingen lopen nog eens zestien medewerkers en negen patiënten het virus op.

Die drie afdelingen zijn de Intensive Care, Longziekten en Nefrologie (nierziekten). Bovendien blijkt te het te gaan om de Britse variant van het Covid-19 virus, die besmettelijker is dan de gewone variant.

Medische voorgeschiedenis

In totaal zijn er 82 besmettingen: 48 medewerkers en 34 patiënten, van wie drie dus overlijden. Het ziekenhuis tekent daarbij wel aan dat deze drie patiënten verschillende aandoeningen en/of een lange medische voorgeschiedenis hadden. In hoeverre het coronavirus heeft bijgedragen aan hun overlijden is daarom moeilijk te bepalen.

Superspreaders

Ondanks uitgebreid onderzoek wordt de bron van de besmettingen niet gevonden. Waarschijnlijk is er sprake van meerdere ‘superspreaders’: medewerkers of patiënten met een hoge concentratie virusdeeltjes in hun lichaam. Door deze besmettingshaard raken in korte tijd relatief veel anderen binnen het ziekenhuis besmet.

Inmiddels is de uitbraak tot staan gebracht. Wel houden sindsdien medewerkers van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie de situatie op de vier getroffen afdelingen in de gaten. Als het nodig is, worden medewerkers en patiënten extra getest.

Geplande operaties afgezegd

Afdeling c2, waar de uitbraak begon, wordt buiten gebruik gesteld en grondig schoongemaakt. Geplande operaties - dat zijn er volgens het UMCG veel - worden afgezegd of verplaatst naar een andere locatie. Spoedoperaties kunnen wel doorgaan.

Weer in bedrijf

Inmiddels is de afdeling weer in bedrijf, maar de capaciteit is nog geen honderd procent. Er worden weliswaar weer geplande operaties uitgevoerd, maar een deel van het personeel is nog ziek.

De corona-uitbraak op de thoraxafdeling is de tweede binnen het UMCG. De eerste was eind vorig jaar onder medewerkers van een verpleegafdeling voor coronapatiënten.