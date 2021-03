Bruggen te slecht: Pekela moet het dit jaar stellen zonder vaartoeristen

Dat heeft te maken met de gebrekkige staat van onderhoud. Drie bruggen zijn er zo slecht aan toe dat ze niet kunnen worden gebruikt.

Wethouder Jaap van Mannekes: ‘We hebben in onze gemeente 34 bruggen. Daar is jarenlang niets aan gedaan. En dat moeten we nu inhalen. Vier hebben we inmiddels onder handen genomen. De rest gaan we ook doen, maar dat kan niet in één keer.’

Geen toeristenbelasting

Volgens Van Mannekes loopt de gemeente door de stremming van de vaarroute geen inkomsten mis: ‘We hebben geen toeristenbelasting in Pekela. ’Hoeveel de herstel -en onderhoudsreparatie gaat kosten, kan of wil de wethouder niet zeggen: ‘Dat zijn we nu aan het beramen.’

Dat de bruggen in Pekela er zo slecht aan toe zijn, is niet alleen het gevolg van politieke keuzes die in het verleden zijn gemaakt. De gemeente moet de komende jaren verder bezuinigen en daarom ieder dubbeltje omdraaien. De kosten moeten dus over meerdere jaren worden uitgespreid.

Volgend jaar wel?

Van Mannekes gaat ervan uit dat in 2022 de bruggen over het Pekelder Hoofddiep weer kunnen worden gebruikt. Maar een ‘ontspannen vaartocht door het hart van de oude Veenkoloniën’ zit er dit jaar dus niet in.

Lees ook:

- Pekela stemt met pijn en moeite in met bezuinigingsplannen