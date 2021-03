Ergernis in cultuurdebat over kritiek op coronasteun voor Oosterpoort

De Oosterpoort is in beeld (Foto: RTV Noord)

Woensdagmiddag werd er door de gemeenteraad van Groningen gedebatteerd over een extra geldinjectie van 3,6 miljoen euro voor de cultuursector in verband met coronavirus. Dat geldbedrag heeft de gemeente gekregen van het kabinet, de gemeente heeft het geld vervolgens verdeeld. Het overgrote deel van dat geld gaat naar het Groninger Museum, het Forum en de Oosterpoort. Die instellingen krijgen zo'n 2,4 miljoen euro bijgeschreven.

Dedain

Meerdere partijen hadden kritiek op de grootte van dat bedrag. Dat schoot bij De Rook in het verkeerde keelgat. 'Ik verbaas mij over het dedain waarin er in deze raad wordt gesproken over het belang van één van onze grootste en populaire cultuurinstellingen; de Oosterpoort.

Als je deze discussie hoort, dan denk je dat het een stenen club is die er alleen voor het prestige van de gemeente is. Terwijl er nou juist geen plek is die meer bij de stad hoort dan De Oosterpoort. Het is één van onze meest populaire en meest bezochte culturele instellingen. Dat er hier door verschillende mensen over wordt gesproken alsof het er alleen maar is voor het prestige van de gemeente, dat kan ik niet goed bevatten.'

Goede verdeling

Eerder al lieten de cultuurmakers weten dat ze een te klein bedrag van het totale steunpakket van 3,6 miljoen krijgen. Coalitiepartij PvdA drukte de wethouder dan ook op het hart om de makers niet uit het oog te verliezen. 'Zorg ervoor dat het geld dat naar de instellingen gaat zo goed mogelijk terecht komt bij de kunstenaars', aldus Diederik van der Meide. Zijn partij vindt het overigens wel een goede zaak dat de eerder genoemde instellingen een groot gedeelte van de extra steun krijgen. 'Als de instellingen het geld niet krijgen, dan zullen de kunstenaars daar het slachtoffer van worden.'

Oppositiepartij CDA ergerde zich eveneens aan partijen die grote twijfels hebben bij de geldinjectie voor de eerder genoemde instellingen zijn. 'De makers en de instellingen hebben elkaar nodig. De één kan niet zonder het ander. We moeten geen tegenstelling creëren die er niet is', zegt Jalt de Haan.

Tegengeluid

De fractie van 100% Groningen ziet minder in de geldinjectie richting instellingen zoals de Oosterpoort. 'Dit extra geld is er om een periode te overbruggen waarin de instellingen dicht zijn', zegt Hans Moerkerk. 'Het geld komt dus niet terecht bij de makers want er wordt niks gemaakt.'

D66-raadslid Koosje van Doesen wijst Moerkerk erop dat er juist in deze periode gewerkt moet worden aan nieuw werk. 'Er kunnen nu een heleboel opdrachten gegeven worden. Het idee dat er nu niks gebeurt, is een slechte veronderstelling.'

Oproep en controle

Wethouder De Rook deed de toezegging dat hij zich inzet om het extra geld zoveel mogelijk te laten landen bij de makers, zoals toneelspelers, musici en technici. 'Er moet niet gedacht worden dat alleen de rekeningen betaald worden met dit geld. Er moeten ook makers worden ingehuurd, net zoals technici die nu thuiszitten. Daar is dit pakket bij uitstek voor bedoeld. We zullen daar toe oproepen en op toezien.'

