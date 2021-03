‘De CDA-top moet Pieter Omtzigt innig omarmen’

De berichtgeving over het populaire CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zorgt ook onder Groninger CDA’ers voor beroering. De een vindt dat de partijtop achter Omtzigt moet staan, de ander gelooft niets van de publicaties in De Telegraaf en HP/De Tijd.

In De Telegraaf wordt Omtzigt door partijgenoten weggezet als een overspannen Kamerlid met huilbuien. HP/De Tijd constateert dat er een ‘fluistercampagne’ gaande is tegen het populaire Kamerlid uit Enschede.

Een slecht signaal

CDA-veteraan Aike Maarsingh, 77 jaar en fractievoorzitter in Stadskanaal, vindt het onterecht dat Pieter Omtzigt zo wordt weggezet en bejegend. ‘Ik vind het erg jammer dat er zo over hem gepraat wordt’, zegt Maarsingh. ‘Hij mag weten hoe geliefd hij als Kamerlid is in Groningen. Het zou echt een slecht signaal zijn wanneer we deze discussies als partij in de media voeren.’

Oud-Statenlid Truus van Kleef, bestuurslid van het CDA voor het gewest Groningen, noemt het vooral een ‘puur menselijk drama’ voor Omtzigt zelf. ‘Ik distantieer me van een zogeheten ‘fluistercampagne’, daarmee beschadig je mensen en Pieter Omtzigt in het bijzonder’, zegt ze. ‘Dat verdient hij niet. Ik schrik ook van de berichtgeving, het zijn nogal aantijgingen die er gedaan worden.’

‘Ik geloof er niks van’

IJzebrand Rijzebol zit namens het CDA in het provinciebestuur. Hij vindt de verhalen over een fluistercampagne tegen Omtzigt maar moeilijk te geloven. ‘Ik vind het onbestaanbaar dat het zo gegaan is’, zegt hij. ‘Ik geloof er ook niks van. Het past niet bij onze politieke beweging.’

Maarsingh vindt echter dat de CDA-top zich moet realiseren dat de partij met Omtzigt een stemmenkanon in huis heeft. ‘Mijn overtuiging is dat veel niet-CDA’ers, zowel oud als jong, op Pieter Omtzigt hebben gestemd. Ik vind dat de top hem innig moet omarmen. Het is heel slecht wanneer er partijgenoten zijn die hun eigen nest bevuilen.’

Volgens Van Kleef is het nu zaak om steun aan Omtzigt en de partij uit te spreken. ‘Pieter hoort bij het CDA en ik ken het CDA als een partij die zijn best doet voor iedereen. Ik heb er vertrouwen in dat de partij hier goed mee omgaat.’

Schade weten te beperken

Het CDA behaalde vorige week tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer vijftien zetels. Omtzigt leverde met ruim 331.000 voorkeursstemmen een belangrijke bijdrage. De politicus uit Enschede heeft de schade in de campagne weten te beperken, zegt Maarsingh. ‘Onze lijsttrekker Wopke Hoekstra, wie ik hoog heb zitten, heeft natuurlijk een paar stommiteiten begaan, waardoor we de verkiezingen verloren. En ik denk dat ook Mark Rutte Omtzigt een lastige kerel vindt.’

Maarsingh weet zelf hoe het is om als ‘lastig’ te worden weggezet. ‘Toen ik werkzaam was bij LTO Nederland werd ik ook lastig genoemd, omdat ik zeg hoe ik erover denk. Maar Pieter Omtzigt is iemand die rechtdoorzee is, ik hoop dat hij zijn rug recht houdt. Hij spreekt mij in elk geval erg aan en ik zou tegen hem willen zeggen: ‘Kop d’r veur!’

‘Hij is overwerkt’

Volgens Rijzebol is het geen geheim dat Omtzigt voor de verkiezingen druk is geweest. Niet alleen met de toeslagenaffaire, maar ook omdat hij namens de Raad van Europa onderzoek heeft gedaan naar de rechtsstaat op Malta. ‘Hij is nu overwerkt, dat is waarom we hem zo weinig zien.’

Maar wat als de verhalen wel kloppen en de partijtop het Kamerlid uit Enschede liever kwijt dat rijk is? ‘Ik geloof gewoon niet dat Omtzigt op hoog niveau binnen de partij dwars gezeten wordt’, aldus Rijzebol. ‘Ik heb goede contacten in het CDA en ik herken het niet. Het is ongeloofwaardig.’

Mocht de affaire - waar het nu toch wel op begint te lijken - er voor zorgen dat de wegen van Omtzigt en het CDA scheiden, dan zou Rijzebol dat wel jammer vinden. ‘Het zou een groot verlies voor het CDA zijn, maar Omtzigt een klein beetje kennende kan ik het me ook niet voorstellen.’