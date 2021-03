'Schaamrood op de kaken' over plan voor verhoging van sporttarieven

Een groot deel van de oppositie in de Groninger gemeenteraad wil niets weten van het plan van wethouder Inge Jongman om de sporttarieven in de hele gemeente Groningen gelijk te trekken. In dat plan gaan verenigingen in Haren en Ten Boer meer betalen.

Omdat de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer begin 2019 samen zijn gegaan wil Jongman (ChristenUnie) de tarieven in de hele gemeente gelijktrekken.

Uitstel vanwege corona

Vanwege de gevolgen van het coronavirus gebeurt dat overigens niet eerder dan het seizoen 2022/2023: aanvankelijk wilde Jongman de tarieven een jaar eerder verhogen. Bovendien kunnen sportverenigingen 'wennen' aan de nieuwe tarieven: vanaf 2022/2023 worden de kosten elk seizoen met twintig procent verhoogd, waardoor de groei van de tarieven pas in het seizoen 2027/2028 compleet is.

Maar vrijwel alle oppositiepartijen hadden de prijzen liever helemaal niet laten stijgen. 'Deze tariefverhoging is een politieke keuze', zegt Rene Bolle (CDA). ‘Voor de verbouwing van het stadhuis werd 19 miljoen vrijgemaakt, en voor het in dienst nemen van de schoonmakers hebben we ook vier ton over. Met dat geld kunnen we ook de huidige Harense tarieven aanhouden.’

De gevolgen zijn wat Bolle betreft somber: ‘Sporten wordt duurder, vooral in Haren en Ten Boer. Voor sommige verenigingen verdriedubbelen de kosten.’

'Schaamrood op de kaken'

Stadspartij-fractievoorzitter Amrut Sijbolts ziet ook niets in het verhogen van de kosten, en zegt ‘opnieuw met het schaamrood op de kaken’ bij een vergadering over sport in de gemeente Groningen te zitten. 'Verenigingen voelen zich niet serieus genomen, niet gehoord en vertegenwoordigd door de gemeenteraad en het college.’

Hij reageert daarmee op de woorden van drie sportverenigingen in de voormalige gemeente Haren, die afgelopen vrijdag aan de bel trokken over de verhoging van de kosten. ‘We weten nog steeds niet wat dit plan precies voor ons betekent, behalve dat we meer moeten gaan betalen', zeiden die verenigingen.

'Vooralsnog' instemming door coalitiepartijen

De vier coalitiepartijen in de gemeente Groningen (GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie) blijven wel achter de plannen van Jongman staan.

‘Het voorstel van het college straalt redelijkheid uit’, zegt PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra. ‘Daarom stemmen wij er vooralsnog mee in.’

Zijn GroenLinks-collega Jeffry van Hoorn is het daarmee eens: ‘Het wordt inderdaad duurder voor Haren en Ten Boer, daar draaien we niet omheen.’ Ook hij zegt voor de plannen van Jongman te zijn maar houdt nog wel een slag om de arm, door net als Loopstra het woord ‘vooralsnog’ te gebruiken.

De Groninger gemeenteraad stemt komende dinsdag over de sporttarieven.

