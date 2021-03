Donar krijgt in eigen huis tik van Landstede

De ploeg van coach Ivan Rudez kwam geen moment echt op gang in de wedstrijd. Omdat de bezoekers in het eerste kwart ook niet met scherp schoten was het na tien minuten basketbal 14-14. In het tweede kwart zette Landstede de turbo aan en speelde Donar zoek. De achterstand van de thuisploeg liep heel snel op en was bij rust 22 punten: 26-48.

Hoop weg

Even was er hoop voor Donar omdat aan het begin van het derde kwart een run van tien onbeantwoorde punten op het scorebord werd gezet: 36-48. Deze goede lijn kon echter niet doorgezet worden. Ook Landstede begon zijn puntjes weer te maken waardoor het na dertig minuten basketbal 47-65 stond. In het laatste kwart kwam de thuisploeg nog wat dichterbij, maar had geen moment zicht op een succesvolle eindsprint.

Den Helder thuis

Topscorer aan de kant van de withemden was Will Moreton met achttien punten. Aanstaande zaterdag 27 maart kan Donar revanche nemen voor deze off-day. Dan komt Den Helder Suns op bezoek in MartiniPlaza.