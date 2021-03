Lopster ondernemers moeten plotseling 2,5 keer zoveel ozb betalen

De herindeling pakt niet goed uit voor ondernemers in de voormalige gemeente Loppersum. Zij moeten minstens twee keer zoveel onroerendezaakbelasting (ozb) betalen in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Om de ondernemers tegemoet te komen, komt het college van burgemeester en wethouders met een compensatieregeling voor de eerste drie jaren.

Lager tarief

Het gaat om de ozb voor niet-woningen, waar winkels en boerenbedrijven onder vallen. De eigenaar van een pand met een waarde van een half miljoen euro moest in de oude gemeente Loppersum jaarlijks tweeduizend euro betalen aan ozb. In de nieuwe gemeente Eemsdelta wordt dat ruim vijfduizend euro.

Dat verschil komt doordat Loppersum een veel lager tarief had (0,18 procent) dan fusiepartners Delfzijl (0,51 procent) en Appingedam (0,45 procent). Door de herindeling moet er nu één tarief komen. Eemsdelta houdt het tarief van Delfzijl aan, omdat een belangrijk deel van de ozb-opbrengsten uit het industriegebied van Delfzijl komt.

Niet alles compenseren

Doordat de nieuwe gemeente miljoenen moet bezuinigen, wil het college maar een deel compenseren. Alleen eigenaren die meer dan 250 euro extra moeten betalen, worden gecompenseerd. Het eerste jaar gaat het om 75%, het tweede jaar om 50% en het derde jaar om 25%. Alleen het deel boven die 250 euro wordt gecompenseerd, met een maximum van 1.500 euro.

Raadslid Nick Boersma van Lokaal Belang Eemsdelta noemt het 'pijnlijk' voor oud-Lopster ondernemers en vraagt zich af of een ruimere compensatie mogelijk is: 'Is er bijvoorbeeld nagedacht om die drempel van 250 euro te verlagen, of om vier of vijf jaar lang te compenseren?'

Vijftig op papier

Volgens wethouder Jan Menninga, tevens zijn partijgenoot, vallen er allerlei varianten te bedenken. 'We hebben er wel vijftig op papier staan. De goedkoopste kost één miljoen en de duurste 2,1 miljoen. Maar dat geld hebben we niet in de begroting, dus dat is niet haalbaar.' De regeling die het college nu voorstelt, kost één miljoen euro.

Boersma wil een aantal varianten zien om te kijken wat dat extra zou kosten. Daar staat wel wat tijdsdruk op. De gemeenteraad moet volgende week een besluit nemen over de ozb-tarieven.

Lasten blijven grotendeels gelijk

Ondanks de dinsdag aangekondigde ozb-stijging van 5,8% blijven de gemeentelijke lasten voor de meeste inwoners nagenoeg gelijk ten opzichte van vorig jaar. Andere belastingen, zoals de rioolheffing, dalen namelijk iets. Huizenbezitters in Appingedam gaan er gemiddeld enkele tientjes op vooruit.

Als de ozb volgende week is vastgesteld, valt de rekening de komende maanden bij de inwoners op de mat.

Lees ook:

- Eemsdelta start met miljoenentekort: bezuinigingen, ozb gaat omhoog

- Eemsdelta-raden bepalen belastingen: Lopster huurders krijgen compensatie