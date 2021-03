Waar is de geliefde steiger aan het Reitdiep bij Ezinge gebleven?

De populaire steiger aan het Reitdiep bij de Middagsterweg tussen Ezinge en Feerwerd is plotseling verdwenen. De steiger is door de gemeente gesloopt. Omwonenden wisten hier niets van en zijn verbijsterd.

De ChristenUnie stelde er daarom woensdag vragen over in de gemeenteraadsvergadering van het Westerkwartier.

Enige plek om te zwemmen

Chantal Ensing kwam dagelijks bij de steiger en trok namens dorpsbelangen Feerwerd en dorpsbelangen Ezinge aan de bel bij de gemeente. Ze kreeg te horen dat de steiger uit veiligheidsoverwegingen was weggehaald en dat er geen nieuwe voor in de plaats gaat komen.

‘Voor inwoners van Feerwerd en Ezinge is deze steiger de enige plek waar je goed bij het water kunt komen en kunt zwemmen’, zegt Ensing. De gemeente is inmiddels teruggekomen op haar eerdere besluit en wil nu toch in gesprek over een vervangende steiger.

Onnodige onrust

De ChristenUnie pleit voor betere communicatie vanuit de gemeente. ‘Als je omwonenden hier niet over informeert, dan ontstaat er onrust. Dat is onnodig’, zegt Alex Steenbergen van de partij.

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi geeft toe dat de communicatie beter had gekund. ‘Het was wijs geweest om de dorpsverenigingen te informeren. Al was dat in dit geval lastig bij wie we moesten zijn, omdat de steiger in het buitengebied ligt. In overleg met de dorpen zal worden bepaald in welke vorm de steiger wordt teruggeplaatst. Wanneer is ook afhankelijk van de vergunning.’

Voor de zomer

Ensing hoopt dat de nieuwe steiger er voor de zomer ligt, zodat zwemmers er gebruik van kunnen maken.