Bedrijven willen bijkomen van corona: dit is hun wensenlijstje

Een gesloten kledingwinkel in de binnenstad van Groningen tijdens de lockdown (Foto: ANP/Beeldbewerking RTV Noord)

Het zijn de belangrijkste wensen van de landelijke werkgevers, zegt voorzitter Sieger Dijkstra van werkgeversorganisatie VNO NCW Noord. Hij nam woensdag deel aan het landelijke overleg van VNO NCW, MKB Nederland en een aantal brancheorganisaties.

De uitkomsten van het gesprek leggen de ondernemersorganisaties donderdag op tafel wanneer ze samen met kabinet en de vakbonden spreken over vervolgsteun aan bedrijven de komende maanden.

‘Geen lastenverzwaringen’

‘Er moeten in elk geval geen lastenverzwaringen komen’, stelt Dijkstra namens de werkgevers. Dat zou het gevolg zijn wanneer sommige politieke partijen hun zin krijgen. ‘Bij de PvdA telt dat bedrag op tot zelfs 41 miljard. Het zou erg onverstandig zijn bedrijven daarmee te belasten.’

Wij zetten in op noodsteun tot het einde van het jaar Sieger Dijkstra - VNO NCW Noord

‘We vinden het belangrijk dat ondernemingen de tijd krijgen om te herstellen’, aldus Dijkstra. ‘Wij schatten in dat het tot 2024 - 2025 duurt voordat Nederland weer gezond is en we weer op het oude niveau zijn. Dat kost dus nog wel even tijd.’

‘Wij zetten in op noodsteun tot het einde van het jaar’, zegt Dijkstra. ‘Ook zouden we terugbetaling van noodsteun en afbetaling van belastingschulden graag kunnen uitsmeren over een periode van tien jaar.’

Wat willen de werkgevers? - Voortzetten steunmaatregelen tot einde 2021 - Geen lastenverzwaringen voor bedrijven - Ruim de tijd voor terugbetaling van noodsteun en belastingschuld - Kwijtschelden belastingschuld voor sommige bedrijven - Opkopen van schulden van bedrijven - Burgers moeten tegen gunstige voorwaarden geld kunnen uitlenen aan bedrijven.

Kwijtschelden

Dijkstra zegt daarnaast positief te staan tegenover het idee van directeur Klaas Knot van De Nederlandsche Bank om in bepaalde gevallen bedrijven hun belastingschuld kwijt te schelden.

Dijkstra: ‘Je kunt in een aantal gevallen beter de schulden kwijtschelden dan het bedrijf onderuit laten gaan. De kosten daarvan kunnen nog veel hoger zijn. Bedenk ook dat het kan gaan om ondernemingen die in normale omstandigheden gewoon hadden overleefd.’

Schulden opkopen

Een ander voorstel van de werkgevers is om schulden die bedrijven hebben bij onder meer banken op te kopen. Dat kan gedaan worden via een nog op te zetten fonds. Schulden kunnen dan omgezet worden in bijvoorbeeld achtergestelde leningen.

‘Zo kunnen we het eigen vermogen van bedrijven versterken. Dat is superbelangrijk voor ondernemers, want zonder eigen vermogen kan een bedrijf geen geld lenen bij de bank.’

Misschien komen er een soort roaring twenties, waarin mensen echt losgaan Sieger Dijkstra - VNO NCW Noord

Dit gaat volgens de ondernemersorganisaties zwaar tellen in de herstelfase. Wanneer dan de schuldenlast te groot is, kunnen bedrijven niet aan geld komen om investeringen te doen. Dat zal een rem zetten op het herstel, benadrukt Dijkstra.

Losgaan met spaargeld

Tenslotte willen de werkgevers dat het spaartegoed van burgers ingezet wordt voor herstel. Onder corona is dat tegoed gegroeid tot een omvang van zo’n 42 miljard euro. Dijkstra: ‘Misschien komen er een soort roaring twenties waarin mensen echt losgaan. Wanneer ze hun geld gaan uitgeven, willen we de mogelijkheid scheppen om dat tegen aantrekkelijke voorwaarden uit te lenen aan ondernemers.’

Op de persconferentie van dinsdag gaf premier Rutte al een voorzet op de manier hoe steun aan bedrijven de komende tijd wordt ingevuld. Hij zei onder meer dat er iets moest gebeuren aan de vermogenspositie van ondernemingen.

Dijkstra denkt dat kwijtschelden of het uitsmeren van belastingschuld stevig onderhandelen wordt, maar dat het kabinet zeker open zal staan voor het mobiliseren van spaartegoeden. ‘Dat is echt een no-brainer.’

