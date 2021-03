Coach Rudez: 'We zullen volgende maand een geoliede machine zijn'

De oefenmeester bleef na afloop van de wedstrijd tegen de Zwollenaren langer in de kleedkamer achter dan normaal. 'Ik vond het belangrijk om meteen bepaalde dingen uit de wedstrijd in de kleedkamer te bespreken,' aldus Rudez. 'Zo gooiden we een aantal keer de bal weg waarvan de tegenstander gebruik maakte. Dat mag ons niet gebeuren.'

Koenis en Caruso afwezig

Daarnaast kreeg de Kroaat ook te maken met de afwezigheid van Thomas Koenis en Henry Caruso. 'Thomas heeft zoals bekend corona gehad en zijn ademhalingssysteem werkt nog niet optimaal. Hij krijgt een speciaal programma om weer terug te komen. Daarnaast heeft hij ook nog een blessure gehad aan zijn enkel. Henry heeft last van zijn ribbenkast. Daarom kon hij vandaag niet spelen.'

Verbetering

Het is frustrerend voor Rudez dat zijn ploeg nog niet constant genoeg is. 'In bepaalde defensieve elementen zie ik wel vooruitgang. Aanvallend kan het nog een stuk beter. Als onze geblesseerde spelers terugkomen denk ik dat wij volgende maand een geoliede machine zullen zijn. We werken keihard en moeten het trainingsproces respecteren.'

Teleurstelling

Point guard Leon Williams verschijnt niet graag voor de camera's na een nederlaag. 'Dan voel ik een hoop teleurstelling, wil dan het liefst zo snel mogelijk weg. Natuurlijk weet ik dat het erbij hoort, maar het liefst kijk ik meteen de video van de wedstrijd terug om ervan te leren. We moeten als team bereid zijn tot zelfreflectie.'

Hoge pieken, diepe dalen

Het spel van Donar gaat met hoge pieken en diepe dalen. 'We kunnen het goede spel niet veertig minuten lang volhouden,' beaamt Williams. 'Het is frustrerend dat de opwaartse lijn nog niet sneller de juiste richting aangeeft. Er zijn geen excuses, bijvoorbeeld dat het publiek er niet bij is. Dat geldt voor de tegenstander net zo,' besluit Williams.

