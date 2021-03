Volkslaid Bourtange: 'Aan het Westerwoldse land heb ik heel mijn hart verpand'

Harbert Schutte uit Bellingwolde verzamelde zo'n 150 Groningse dorpsliedjes. Een aantal daarvan is in geen enkel ander archief te vinden. De verzameling begon ruim dertig jaar geleden bij de oma van Schutte zijn vrouw.

Oma, ook inwoonster van het grensdorp, zong - fier rechtop en met de hand op het hart - het Bennewolmer volkslied. Harbert werd nieuwsgierig en ontdekte dat ieder dorp zo zijn eigen lied had. Hij ging op zoek naar deze liedjes, 'want t zol toch sund weden as dat wegkomt’.

Deze week vertelt de 69-jarige Schutte op Radio Noord iedere ochtend over één van de dorpsliedjes. Een Groningse artiest zingt vervolgens het lied, zij het met een eigen twist.

Eerder hoorden we al Edwin Jongedijk met het Volkslied van het zuidelijk Westerkwartier. Daarna was het de buurt aan Jan Henk de Groot met het Volkslaid Grunnen. Vandaag Irene Wilkens met het Volkslied van Bourtange: ‘De oude Friesche en Munsterse poorten, en het voormalige moeras er omheen. Die kunnen bouwen op een roemrijk verleden, want Bommen Berend kwam er zelfs niet eens doorheen.’

Nieuw jasje

Een bijzondere vondst, want zelfs de Napoleontische Associatie kende het nummer niet. Schutte schreef hen een brief in zijn zoektocht naar de componist van de muziek. De liedtekst en bladmuziek had hij toen al in zijn bezit. Het antwoord: 'Geachte heer Schutte, helaas de naam van het lied zegt ons helemaal niks.’

Toen Irene Wilkens werd gevraagd het nummer in een nieuw jasje te steken, was ze eigenlijk meteen enthousiast. Wilkens: 'Ik dacht: wat een leuk idee, maar ook, oei.. hoe ga ik dat aanpakken?'

Ze belde Coos Grevelink en Ton de Boer, met wie Wilkens de band Sikkom Kult vormt. Samen gingen ze aan de slag en gaven er een echte Sikkom Kult twist aan.

Beluister hier het volkslied van Bourtange in de versie van Irene Wilkens:

Morgenochtend om iets over negen is het laatste liedje uit de reeks op Radio Noord te horen, dan een dorpslied uit 1908.

