D66 en GroenLinks krijgen geen steun bij motie van afkeuring tegen wethouder Dijkstra-Jacobi

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier), kreeg woensdagavond een motie van afkeuring om de oren over de affaire rond een sloot in Niehove. Die motie kwam van D66 en GroenLinks, maar haalde het niet.

De partijen kregen geen steun in de gemeenteraadsvergadering van Westerkwartier.

Illegale demping

D66 en GroenLinks vinden dat de wethouder de gemeenteraad onjuist heeft geïnformeerd en verwijten haar onbehoorlijk bestuur in het geschil over de ‘illegale’ demping van een karakteristieke sloot in Niehove. Het geschil speelt al jaren. De voormalige gemeente Zuidhorn legde de eigenaar, veehouder Hans van der Helm, in 2018 een dwangsom op, omdat de sloot illegaal gedempt zou zijn. De veehouder ontkent dat.

De gemeente heeft de handhaving opgeschort in afwachting van een aanpassing in de Provinciale Omgevingsverordening. Daarmee zou de beschermde status van de sloot vervallen. GroenLinks en D66 zijn het daar niet mee eens en willen dat de gemeente tot handhaving overgaat.

Alle informatie gedeeld

Wethouder Dijkstra-Jacobi herkent zich niet in het beeld dat wordt geschetst in de motie. ‘We hebben de raad altijd meegenomen in onze besluitvorming. We hebben debatten gevoerd, vragen beantwoord en alle informatie die voorhanden was gedeeld.’

Volgens Dijkstra-Jacobi is het wachten op het besluit van de provincie met betrekking tot de herijking van het slotencasco. Dat wordt vastgesteld met een nieuwe nulmeting.