Groninger Museum teleurgesteld over naderend einde Rolling Stones-expositie

'We blijven er voor vechten om de tentoonstelling langer in Groningen te houden, maar het is niet meer in onze handen', zegt Willemien Bouwers van het Groninger Museum. 'Het is nu aan het management van het museum in Marseille.'



De kans dat het gaat lukken om de expositie langer in Groningen te houden, is overigens wel klein. 'We hebben het al twee keer kunnen verlengen en het is net nog maar de vraag of dat nu weer lukt.'

In deze video vertelt Bouwers hoe de situatie er voor staat:

'We pakken de boel nog niet in'

Na de laatste corona-persconferentie was al duidelijk dat het Groninger Museum de deuren voorlopig gesloten moest houden. 'We hoopten dat we na Pasen open konden, maar dat zit er niet.'

De komende tijd mag het museum geen bezoekers toelaten en dat betekent de Stones-expositie niet fysiek kan worden bezocht. 'We pakken de boel nog niet in, want we houden hoop dat we misschien eerder weer open mogen of dat de expositie langer blijft.'

Keihard voor gewerkt

Een leeg museum, dat doet Bouwers wel wat. 'Dat gaat je aan het hart, die lege zalen. En zeker met deze expositie. Daar hebben we met elkaar keihard voor gewerkt en we hadden hoge verwachtingen van deze tentoonstelling. De voorbereiding kostte al anderhalf jaar.'

Buiten de teleurstelling zijn er ook financiële gevolgen. Volgens directeur Andreas Blühm loopt de financiële schade door het mislopen van bezoekers van deze expositie in de tonnen.

Op de website van het Groninger Museum staat Rolling Stones - Unzipped wel uitgebreid omschreven.

Lees ook:

- Expositie Rolling Stones wordt met drie weken verlengd (t/m 18 april)

- Tevredenheid over eerste dagen Stones-expo: 'Er heerst een festivalsfeer'