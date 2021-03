Groningse zet 4200 poppen in weiland: 'Kamp Morra moet gesprek op gang brengen'

Met haar Friese collega Wini Weidenaar volgde ze de ontwikkelingen in Moria op de voet. ‘Toen het kamp in september in de fik vloog, zeiden we tegen elkaar: kunnen we niet iets doen?’

‘Mensen met elkaar in gesprek laten gaan’

Op het vliegtuig stappen om vrijwilligerswerk te doen op Lesbos of in kamp Moria zagen ze niet zitten. Veel liever zouden ze de gebeurtenissen in Moria naar hun eigen omgeving halen. Ze visualiseren voor het brede publiek

‘Want ‘4200 kinderen’ zegt mensen niet zoveel’, vertelt Van Voorn. ‘Zo ontstond het idee van de duizenden poppen in een weiland. Het raakt bovendien aan wat we zelf doen qua werk. We laten mensen met elkaar in gesprek gaan.’ Zelf was de Groningse onder meer de drijvende kracht achter de Jongerentop in Appingedam en de G1000-burgertop in Groningen.

Migranten in het Griekse kamp Moria (Foto: ANP)

Weiland aan rand van Fries dorpje

Met het poppen-idee in gedachten zochten de initiatiefnemers naar een geschikte locatie. Want waar vind je de ruimte om meer dan vierduizend poppen neer te zetten? ‘Wini had een voorkeur voor Leeuwarden en ik voor Groningen, maar het werd ertussenin. Want tijdens het zoeken op Google Maps kwam ik Morra tegen.’

Alleen al om de naam, slechts een letter verschil met Moria, raakte ze enthousiast. Via de lokale dorpsvereniging was het contact vervolgens snel gelegd. Het weiland van Willem en Sippie Visser, aan de rand van het dorp, dient als decor van ‘Kamp Morra’. Vanaf dinsdag vindt daar de opbouw plaats en vrijdag staan alle poppen op hun plek.

Een deel van de poppen staat al klaar (Foto: RTV Noord)

De poppen zijn stuk voor stuk handgemaakt, door creatievelingen uit Noord-Nederland en ver daar buiten. Dat gebeurde na een oproep van de initiatiefnemers.

We namen een kijkje bij een van de poppenmakers:

Elke pop staat voor een goed gesprek aan de keukentafel. Willen we in zo’n wereld leven? Marian van Voorn - Initiatiefnemer Kamp Morra

'Meer ellende in de wereld dan corona'

Dat hun actie politiek gezien waarschijnlijk beperkte invloed heeft, begrijpt Van Voorn. ‘We betrekken er wel Tweede Kamerleden en lokale bestuurders bij, maar het is toch vooral een Europees onderwerp.’ De poppenactie kan er wel voor zorgen dat mensen over het onderwerp gaan praten. Want er is meer ellende in de wereld dan corona, zegt Van Voorn.

‘Daar zit ons hoofd vol mee. Maar als er iets uitzichtloos is, dan is het dat kamp wel. Laten we dus ook over andere belangrijke dingen nadenken. Elke pop staat voor een goed gesprek aan de keukentafel. Willen we in zo’n wereld leven? Wat als het ons zou overkomen?’

Kamp Morra via livestream te bekijken

Kamp Morra in Friesland zelf bezoeken, zit er door de coronamaatregelen niet in. ‘Maar het ligt aan de doorgaande weg. Vanaf daar kun je het goed zien.’ Bovendien is heeft een bedrijf belangeloos een livestream beschikbaar gesteld. Via www.kampmorra.nl is de opbouw van het kamp vanaf aanstaande dinsdag te volgen.

Vrijdag 2 april om 13.00 uur staat de laatste pop op zijn plek. Dan volgt een kort officieel gedeelte, waarin onder meer een ervaringsdeskundige aan het woord komt. Zaterdag verdwijnen de poppen weer uit het weiland.

Bekijk hieronder het gesprek met Marian van Voorn in Noord Vandaag:

