Thuis online Klouk spelen? Komende zaterdagavond kan het

Zaterdagavond kan je meedoen met de online Klouk ThoesQuiz. Dit kan je volgen via een livestream op de Facebookpagina van RTV Noord. De stream start zaterdag 27 maart om 19.30 uur.

Tijdens de Klouk ThoesQuiz spelen we zeven rondes, met natuurlijk Wiebe Klijnstra als presentator.

Prijzen

Per ronde zijn er showroomprijzen te winnen. Tussen de rondes door spelen we twee Klouk-Thoes rondes. Hiervoor kiezen we iemand uit, die in zijn eentje de ronde mag spelen via een videoverbinding.

De hoofdprijs is een speciale Noordmannen-aflevering, die de winnaar volledig samen met Erik Hulsegge en Wiebe Klijnstra mag maken.

Zet het in je agenda, haal wat lekkers in huis en speel gezellig thuis op de bank mee met de Klouk ThoesQuiz. Wie weet sleep jij een van de mooie prijzen in de wacht!

