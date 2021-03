Toetsen maken in het theater : 'Een keer wat anders dan op school'

'Het is een hele spannende onderneming', vertelt Jeroen Baerveldt, locatie directeur van Ubbo Emmius Stationslaan in Stadskanaal. 'Op onze school is geen ruimte voor alle leerlingen, maar in samenspraak met het theater Geert Teis mogen we nu hier de toetsen afnemen.'

Het schoolgebouw is geopend voor een aantal leerlingen, maar er is geen ruimte om iedereen te ontvangen. Daarom worden toetsen nu in het theater afgenomen, de leerlingen vinden het bijzonder.

'Het is leuk, een keertje wat anders dan constant op school toetsen te maken', zegt leerling Wessel Schaart.

Ik denk dat je hier wel makkelijker afgeleid raakt. Madelief Harten - eindexamenkandidaat

'Het is een andere zetting, een grote zaal, maar ik ben er wel klaar voor denk ik', zegt Lidewij Boscha voorafgaand aan haar toets Geschiedenis. Madelief Harten komt voor scheikunde, zij denkt dat het wel lastiger is dan op school. 'Ik denk dat je wel makkelijker afgeleid raakt, omdat je hier nog nooit hebt gezeten.'

Ook op het podium staan tafels en stoelen klaar (Foto: RTV Noord\Tanja Douwstra)

Directeur Baerveldt is erg blij met de samenwerking met Theater Geert Teis. De medewerkers van het theater hebben meegedacht om alles coronaproof en het voor de leerlingen zo fijn mogelijk te maken.

Deze toetsweek wordt gebruik als proef om te kijken of de samenwerking bevalt en wat er nog geregeld zou moeten worden voor de eindexamens later dit jaar.