GroenLinks wil proef met wasbare luiers in Westerkwartier

De gemeente Hengelo dient als voorbeeld. Zij biedt haar inwoners een proefpakket met wasbare luiers aan. Daar is twee derde van de gezinnen overgestapt. De aanschaf van een basispakket kost normaal gesproken honderden euro’s.

‘Wasbare luiers zijn uiteindelijk goedkoper en duurzamer’, zegt Aartjan Feitsma van GroenLinks. Momenteel kunnen ouders in het Westerkwartier luiers alleen kwijt in de grijze container. Omdat inwoners door het diftarsysteem per kilo voor hun afval betalen, kan de afvalrekening flink oplopen.

Drempel

Feitsma was aanvankelijk sceptisch over wasbare luiers, omdat het ouders extra werk oplevert. Maar de politicus is positief verrast door de ontwikkelingen in andere gemeenten.

‘Blijkbaar bevalt het ouders goed. Waarom zouden we het dan niet hier invoeren? Ik snap dat mensen een drempel over moeten. Ik heb zelf een dochter die inmiddels al drie jaar uit de luiers is. Maar als dit ons destijds was aangeboden, waren wij overgestapt.’

Ook Isa Veenstra uit Ezinge is enthousiast. Zij is moeder van de 2-jarige Mingus en maakt zich met een groep van zo’n twintig ouders uit de gemeente Westerkwartier hard voor luiercontainers.

Aan de prijs

Aanleiding was de afvalrekening die vorige maand op de mat viel: in 2020 betaalde Veenstra 180 euro aan luierafval. ‘Ik wilde wasbare luiers sowieso al proberen voor mijn tweede kind dat inmiddels op komst is. De aanschaf van zo’n pakket is best wel aan de prijs. Als ik vanuit de gemeente een set zou kunnen krijgen om het te proberen, zou dat heel mooi zijn’, zegt Veenstra.

Ze hoopt dat de gemeente bovendien de mogelijkheden voor luiercontainers onderzoekt. ‘Als je bewust met zo’n duur beleid komt, dan vind ik ook dat je alternatieven moet bieden voor ouders die gebruikmaken van wegwerpluiers.’

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over de proef met wasbare luiers aan wethouder Hielke Westra.

