Scholtenmonument moet rond september gerestaureerd zijn en krijgt zijn fontein terug

De kosten voor de restauratie worden door de gemeente op ongeveer twee ton geschat. Dat bedrag kan grotendeels worden verhaald op de verzekering, omdat de schade door een aanrijding is ontstaan.

Jongetje en meisje eerst vervangen

De beelden van een jongetje en meisje, die aan weerszijden van de buste van de naamgever staan, worden de komende tijd als eerste vervangen.

'Ze zijn dusdanig zwaar beschadigd dat ze niet gerestaureerd kunnen worden. Er zitten veel meer scheuren in dan je nu al ziet', zegt Jan Pestoor van de gemeente Groningen. Pestoor is verantwoordelijk voor de monumenten in de gemeente.

Het jongetje en meisje worden verwijderd en daarna opnieuw gemaakt (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

De scheuren zouden structureel problemen blijven geven en dus worden er twee nieuwe beelden gemaakt, zegt Pestoor. 'Die worden gehakt uit een nieuw stuk zandsteen, waardoor je straks visueel geen verschil ziet met hoe het was.'

Brand veroorzaakte grootste schade

Na de aanrijding van afgelopen september ontstond er brand. 'Die heeft de meeste schade veroorzaakt', zegt Pestoor.

Het zwaar beschadigde Scholtenmonument in het Stadspark (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

De gevolgen van de brand zijn nog zichtbaar. Een paar zwarte vlekken herinneren nog aan de vroege zondagochtend van 20 september 2020, toen een automobilist tegen het monument aan reed. Hij overleefde het niet.

De zwarte vlekken worden tijdens de restauratie weggehaald, als het aan Pestoor ligt. 'We gaan proberen dat er vanaf te krijgen, waarbij we zo weinig mogelijk materiaal eraf willen halen. We gaan proberen dat met zandstralen te doen.'

Fontein

Aan de voorkant van het monument krijgen de oude hekken hun plek terug: althans, wat er nog van gebruikt kan worden. Achter die hekken komt een fonteintje te staan, net als vroeger.

Vroeger had het Scholtenmonument ook al een fontein (Foto: Beeldbank Groningen)

'Toen het monument werd gebouwd, zat er al een fonteintje. Daarom werd het idee geopperd om dat terug te brengen, omdat we er toch mee bezig moesten. En daar hebben we nu groen licht voor gekregen.'

'Op de foto's uit het begin van de jaren '30 van de vorige eeuw is goed te zien hoe de fontein eruitzag', zegt Pestoor. 'Dat beeld proberen we weer terug te krijgen in de nieuwe situatie.'

In elk geval voor de jaarwisseling

In september moet het Stadsparkmonument weer in volle glorie hersteld zijn. Hoewel, Pestoor houdt nog wel een slag om de arm. 'De definitieve planning moet nog gemaakt worden. Maar voor de jaarwisseling moet het wel lukken, dan heb ik nog wat extra maanden de tijd', lacht hij.

Voor een groepje kinderen dat donderdagmiddag langs het monument fietst kan het in ieder geval niet snel genoeg gaan. 'Gaan ze er nu eindelijk mee bezig?', roepen zij. Ze moeten nog even geduld hebben.

