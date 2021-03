Waarom staat er een militair hospitaal in Tolbert?

Verschillende mensen uit Tolbert zagen het ziekenhuis op de parkeerplaats en tipten RTV Noord. Navraag bij Oetze Mulder, eigenaar van De Postwagen en het parkeerterrein, levert geen duidelijk antwoord op. 'Ik zit er inderdaad achter, maar ik hou nog even geheim wat het precies is. Er werd me al gevraagd of het een coronapriklocatie is, maar dat is het zeker niet. Wat het wel is, horen jullie later wel.'

Het 'hospitaal' gefotografeerd met een drone (Foto: Oetze Mulder)

Wanneer Mulder het geheim onthult, wil hij ook nog niet kwijt: 'Je zult nog even geduld moeten hebben. Ik stuur je wel alvast een paar foto's.'