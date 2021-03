Onrust over asielzoekersopvang in Paterswolde, PvdA wil uitstel

In Paterswolde is onrust ontstaan over de mogelijke komst van tweehonderd asielzoekers naar het dorp. De gemeenteraad van Tynaarlo moet haar beslissing hierover uitstellen, vindt de PvdA-fractie in de gemeente.

Eerder deze maand liet het college van burgemeester en wethouders weten in te willen gaan op het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om tijdelijk tweehonderd asielzoekers op te vangen in de voormalige Bladergroenschool in Paterswolde. Dat heeft volgens de PvdA zoveel onrust veroorzaakt in de omgeving dat het college eerst met de dorpsbewoners moet gaan praten.

Komende dinsdag zou de gemeenteraad zich buigen over het verzoek van het COA, maar dat is te vroeg, stelt fractievoorzitter Koos Dijkstra tegenover RTV Drenthe. 'Mensen zijn niet tegen een asielzoekerscentrum, maar ze voelen zich overvallen door het besluit van de gemeente. Ze zijn niet gehoord en erkend in hun zorgen.'

'Morele verplichting'

Die zorgen blijken volgens Dijkstra 'uit talrijke brieven en persoonlijke contacten'. Uit de meeste reacties blijkt dat dorpsbewoners op zich niet tegen de tijdelijke opvang zijn. Dijkstra: 'Sterker nog: men vindt dat wij als gemeente moreel verplicht zijn aan goede opvang van asielzoekers in Nederland bij te dragen.'

Dat laatste onderschrijft zijn partij, laat hij weten. 'Ook wij vinden dat de gemeente Tynaarlo het COA ruimte moet bieden. De vraag is alleen wel: hoe pak je dat vervolgens op een goede manier aan?' Door niet eerst met de dorpsbewoners te praten, gaat dat volgens de PvdA niet goed.

Binnen drie weken in gesprek

De zorgen gaan volgens Dijkstra over het aantal asielzoekers dat in het pand komt, de parkeerruimte die erbij is en de wegen rondom de locatie die volgens velen niet optimaal zijn. Op de site van de gemeente staat inmiddels wat informatie, maar dat is niet genoeg, vindt de fractievoorzitter. Hij vindt dat het college binnen twee of drie weken in gesprek moet gaan met omwonenden.

Dijkstra: 'Wij stellen voor om het college te vragen de letterlijke dialoog met de omwonenden alsnog te zoeken. Pas daarna is het zinvol om in de gemeenteraad van gedachten te wisselen over het voornemen van het college. Hierbij is belangrijk dat duidelijkheid wordt gegeven over het 'speelveld': wie gaat waarover en wat zijn de punten die belangrijk zijn voor de omgeving bij de komst van een azc?'

Het college heeft voorgesteld dat het COA vanaf juni asielzoekers mag opvangen in de voormalige school. Dit geldt, als het aan B&W ligt, voor een periode van drie jaar.