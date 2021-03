Justitie eist tien maanden cel tegen kinderporno-verzamelaar

Volgens het Openbaar Ministerie is de man er ruim twee jaar mee bezig geweest. De man, zelf vader, heeft zijn daden bekend en spijt betuigd.

In april 2019 kwam er bij de politie een melding binnen van The National Centre For Missed And Explored Children. Deze Amerikaanse organisatie struint internet af naar misbruikte kinderen en naar mannen die daarnaar op zoek zijn.

Twitter-account leidt naar Hoogezandster

Op Twitter was de organisatie een uitlokkend account in het oog gesprongen. Dat account kon worden gekoppeld aan het IP-adres van de Hoogezandster. Die deed zich op Twitter en op andere chatsites voor als een minderjarig meisje.

Zodoende kreeg de man kennis aan andere kinderporno-verzamelaars. Zo werden de beelden en video's uitgewisseld en verzameld.

'Heeft u nagedacht over de kinderen?'

Eenmaal bij de man thuis troffen agenten twee telefoons aan met afbeeldingen van kinderporno. De man bekende terstond en werkte mee. Op zijn computer stonden duizenden afbeeldingen met porno. Ook vond de politie 290 afbeeldingen en filmpjes van kinderporno, ook met zeer jonge kinderen.

'Heeft u wel nagedacht over de gevolgen voor de kinderen die daar op staan?', vroeg de rechter. De man boog zijn hoofd en zei dat hij dat heel erg vond en dat het hem speet.

Volgens hem was het begonnen in 2017. In die tijd gebruikte hij de harddrug speed. Zodoende was hij soms nachten achtereen wakker. Hij ging in die nachten op zoek naar kinderporno en viel dan uitgeput in slaap. 'En na die nachten was er die walging', zei hij tegen de rechters.

Zedengroepje met mannen

Na zijn bekentenis zocht hij professionele hulp. Hij praat nu wekelijks met gelijkgestemde mannen in een 'zedengroepje'. Daar voelt hij zich prettig bij, zei hij tegen de rechters. 'Al was het in begin best eng.' De speed laat hij nu liggen.

Volgens de officier van justitie zocht de man nadrukkelijk naar minderjarigen: 'En die walging was er dan wel, maar meneer ging gewoon twee jaar door.' De aanklager stelde zelfs dat één van de nepaccounts van de man al in 2016 was aangemaakt.

Kans op herhaling?

'De vraag is hier: grijpt-ie terug?', zei de officier. Deskundigen schatten de kans op herhaling als 'gemiddeld' in. 'De gevolgen voor die kinderen zijn buitengewoon heftig. Dit krijg je nooit meer van internet af', stelde de officier. Ook stipte hij aan dat wat de man had gedaan hem een onvoorwaardelijke celstraf van anderhalf jaar kan opleveren.

Reclassering adviseerde een deels voorwaardelijke straf met strenge voorwaarden, om de huidige behandeling niet te doorkruisen. Maar de officier besloot anders. 'Binnen detentie is wel degelijk hulp mogelijk. En detentie is wat ik ga eisen.' Naast de celstraf, netto vier maanden zitten, moet de man zich houden aan een harddrug- en alcoholverbod.

Verdachte schrikt van strafeis

Zichtbaar geschrokken van de eis liet de verdachte het woord verder aan zijn raadsman. Die pleitte voor een taakstraf met een fors voorwaardelijk deel. Dit vanwege het blanco strafblad van de man en omdat het nu goed met hem gaat. 'Ook zal hij zich echt niet tegen voorwaarden verzetten.'

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.