Lopend Vuur: Fijn dat de zomertijd weer ingaat

Komend weekend gaat de zomertijd weer in. In de nacht van zaterdag op zondag zetten we de klok vooruit.

Of de klok voor- of achteruit gaat, is makkelijk te onthouden door een ezelsbruggetje: in het voorjaar gaat de klok vooruit. Vanaf zondag is het dan in de avonduren weer langer licht. In de ochtend is het dan eerst wat langer donker.

Discussie

De discussie over de zomer- en wintertijd is al lange tijd gaande. De oorspronkelijke gedachte achter de zomertijd is dat je zo kunt besparen op verlichting. Bij sommige mensen, kinderen bijvoorbeeld, raakt het bioritme van slag door het schuiven met de tijd. Ook zou het kunnen leiden tot gezondheidsklachten.

Komend weekend mag je hoe dan ook aan de slag met al je klokken. Hoe kijk jij daar tegenaan?

