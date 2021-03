Uitbraak Martini Ziekenhuis blijft beperkt tot afdeling: vijf nieuwe besmettingen

Het aantal besmettingen door de corona-uitbraak in het Martini Ziekenhuis is opgelopen tot vijftien. Dat zijn er vijf meer dan dinsdag. Het gaat om zeven patiënten en acht medewerkers.

Het ziekenhuis kampt sinds 15 maart met besmettingen op de verpleegafdeling cardiologie. Sinds maandag is er sprake van een uitbraak.

Niet verder verspreid binnen ziekenhuis

De afgelopen dagen zijn ruim 360 medewerkers uit voorzorg getest. Dat leverde twee nieuwe gevallen op. Uit het testen van patiënten kwamen drie nieuwe besmettingen aan het licht. 'Het lijkt erop dat de besmettingen beperkt zijn gebleven tot de betreffende afdeling', concludeert een woordvoerder van het ziekenhuis.

'Ook de komende dagen worden patiënten en medewerkers getest om zo een 'compleet en breed beeld van de uitbraak te krijgen'.

Afdeling in isolatie

Vanwege de uitbraak is de verpleegafdeling cardiologie geïsoleerd. Dat betekent dat patiënten geen bezoek mogen ontvangen en dat personeel in beschermende kleding werkt. Die aanvullende maatregelen blijven voorlopig van kracht.

Geen verband met uitbraak UMCG

Het is voor het eerst in de coronacrisis dat het ziekenhuis te maken heeft met een uitbraak. Eerder waren er al uitbraken in het UMCG en het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda.

Een van de uitbraken in het UMCG was ook op een hartafdeling. Woordvoerder Evelien Oosterbaan van het Martini zei dinsdag dat er geen verband is tussen die afdelingen en het virus. ‘Het lijkt op toeval, het is volgens onze experts niet aannemelijk dat er een verband is.’

Lees ook:

- Corona-uitbraak in Martini Ziekenhuis: zes medewerkers en vier patiënten besmet

- Het laatste nieuws over de coronacrisis in ons liveblog