Beestenboel in de Grunneger Week: de zeehond

Het is weer Grunneger Week op RTV Noord en daarom besteden we deze week extra aandacht aan de Groninger taal en cultuur. Dit jaar is het een beestenbende, want we hebben in Groningen onze diersoorten zoals de blaarkop, het Groninger Paard en de Groninger Slenkduif. Maar we hebben ook ons eigen Groninger knuffeldier, de zeehond.

Tegenwoordig is de zeehond ons eigen knuffeldier geworden en we kunnen ons nauwelijks voorstellen dat er, dik een halve eeuw geleden, heel anders naar het dier werd gekeken.

Van knuppelen naar knuffelen

Tot begin jaren zestig werd er gejaagd op de zeehond. Het was ongedierte een concurrent voor de vissers. Niet alleen zouden ze netten kapot maken, ze aten volgens de verhalen ook zeker hun eigen lichaamsgewicht aan vis per dag!

De overheid betaalde een premie van een paar gulden per gedode zeehond om de jacht aan te moedigen. Als bewijs moest dan een van de voorflippers worden ingeleverd. Dat had als voordeel dat de jager de vacht van de zeehond ook nog kon verkopen. Die bracht ongeveer een tientje op. Er waren dan ook gespecialiseerde zeehondenjagers in het waddengebied. Sommigen hebben in hun werkzame leven duizenden zeehonden geschoten of doodgeknuppeld.

Midden jaren zeventig: nog maar 500 zeehonden over

In de jaren zestig werd de jacht verboden omdat mensen anders tegen zeehonden, het waddengebied en de natuur aan gingen kijken. Het aantal zeehonden begon gestaag te dalen, maar niet alleen door de jacht, die was al eeuwen aan de gang, maar vooral de milieuvervuiling begon zijn tol te eisen.

Industrieel afvalwater werd op grote schaal in rivieren geloosd en via de Noordzee kwam dit vuile water in de Waddenzee terecht en vergiftigde de zeehonden. Midden jaren jaren zeventig waren er in het Nederlandse deel van de Waddenzee nog zo'n 500 zeehonden over.

De eerste zeehondenopvang van de familie Wentzel

In 1961 begonnen René Wentzel, gemeentesecretaris van Uithuizen, en zijn vrouw Anneke met de opvang van moederloze zeehonden. In de tuin maakten ze een betonnen badje en ze pionierden met het voeren en grootbrengen van jonge zeehonden.

Toen Anneke Wentzel in 1971 overleed, werd een opvolger gezocht om hun werk voort te zetten. Dat werd Lenie 't Hart. Die stopte heel haar ziel en zaligheid in de zeehondenopvang, zocht de publiciteit en zamelde geld in.

Dat resulteerde in de bouw van de zeehondencrèche in Pieterburen. In de loop der jaren groeide de crèche, met 80.000 bezoekers per jaar, uit tot een van de belangrijkste toeristische attracties van onze provincie. En het werd een van de belangrijkste centra voor onderzoek naar zeehonden ter wereld.

Herstel en toekomst van de zeehond

Het stopzetten van de jacht, het terugdringen van de milieuvervuiling en de opvang van veel dieren in de zeehondencrèche hebben de zeehond voor het uitsterven behoed. Stapje voor stapje heeft de zeehondenstand in de Waddenzee zich de afgelopen tientallen jaren hersteld.

De groei is er nu wel uit, zeggen deskundigen, maar als je het huidige aantal - 8000 à 9000 zeehonden in het Nederlandse deel van de Waddenzee - vergelijkt met de 500 van de jaren zeventig, is er sprake van een geweldig succes dat een inspirerend voorbeeld kan zijn voor natuurherstel op andere plaatsen.

Lees ook:

- Beestenboel in de Grunneger Week: De Groninger Slenk