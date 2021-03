Volkslaid Tolbert: 'Ien 't noorden van 't land, niet zo ver van zee'

De verzameling begon ruim dertig jaar geleden bij de oma van Schutte's vrouw. Oma, ook inwoonster van het grensdorp, zong - fier rechtop en met de hand op het hart - het Bennewolmer volkslied.

Harbert werd nieuwsgierig en ontdekte dat ieder dorp zo zijn eigen lied had. Hij ging op zoek naar deze liedjes, 'want t zol toch sund weden as dat wegkomt’.

Laatste aflevering

Deze week vertelt de 69-jarige Schutte op Radio Noord iedere ochtend over één van de dorpsliedjes. Een Groningse artiest zingt vervolgens het lied, zij het met een eigen twist.

Vandaag is het de beurt aan Dion Bouwes van de band Steernvanger. 'Ik was geliek enthousiast', vertelt Bouwes, 'hartstikke mooi dat zukswat weer nei leven kreg.' Het viel hem wel op dat in de tekst geen enkele keer de plaatsnaam Tolbert wordt genoemd, terwijl het toch een lofzang op het dorp is. 'Ja, doar is het leven zo vol geluk. Veur elk die het leven er zag. En die er zien huus eenmoal bouwde, die hoopt. Dat 't alitied zien stee blieven mag.'

Beluister hier het volkslied van Tolbert, in de versie van Dion Bouwes:

Zoektocht

In het begin van Schutte zijn zoektocht naar de wijsjes zocht hij naar het volkslied van een dorp. Hij kwam er al snel achter dat er in een dorp soms meerdere volksliederen waren en ook onenigheid over welke dan 'de echte' was. Zo ook in Tolbert.

In 1989 ontvang Schutte een brief van ene P. Noord uit Winsum, die hem erop wijst dat er in 1977 'enige deining is ontstaan' over het volkslied van Tolbert. Blijkbaar was men het er niet over eens welk lied het originele zou zijn.

Vanaf toen besloot Schutte volks- en dorpsliedjes te gaan verzamelen, alle liedjes zijn welkom. En dat maakt de verzameling meteen onuitputtelijk. Er zijn veel liedjes geschreven, die in de mondelinge overlevering vaak ook nog weer veranderd zijn.

'In 1977 is enige deining ontstaan over de echtheid van het lied.' (Foto: Harbert Schutte)

