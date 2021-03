Groninger Bodem Beweging over NAM-oordeel OM: 'Ik begrijp er helemaal niets van'

Volgens het OM is er geen bewijs dat bewoners in Noord-Groningen door de gaswinning daar gevaar voor hun leven te duchten hadden.

Onbegrip

Voorzitter van de GBB Jelle van der Knoop vindt de conclusie van het OM onbegrijpelijk. 'Ik begrijp er helemaal niets van, het is complete kolder. Er worden duizenden huizen versterk in het gebied. Waarom? Omdat er sprake is van levensgevaar. Of wat dacht je van de acuut onveilige situaties. Daar moeten mensen onmiddellijk het huis uit en gaan er hekken omheen omdat er sprake is van instortingsgevaar en daarmee acuut levensgevaar.'

Toen de gaskraan nog helemaal open stond, waren er voorspellingen voor een beving met een kracht van 5, aldus de voorzitter. 'Dan waren er huizen ingestort en volgens berekeningen sprake van 118 doden.' Het SodM berekende in dat onderzoek dat er bij een aardbeving overdag met een kracht van 5.0 in de buurt van Huizinge 118 doden kunnen vallen, er 1286 gebouwen zwaar beschadigd kunnen raken en er 1841 gebouwen instorten.

'Gehakt van deze argumentatie'

'Onze advocaat Spong heeft al gezegd dat we gehakt maken van de argumentatie van het Openbaar Ministerie', zegt Van der Knoop. Met stijgende verbazing heeft hij de brief van het OM aan het Gerechtshof gelezen. 'Die wekt de indruk dat de advocaten van Shell hebben meegeschreven.'

Hoe zat het ook alweer?

De zaak begon in 2015 toen de Groninger Bodem Beweging en enkele individuele klagers advocaat Spong inschakelden om aangifte tegen de NAM te doen. Aanklacht: het opzettelijk vernielen van gebouwen, waardoor levensgevaar ontstaat voor de bewoners. Het OM besluit om de NAM niet te vervolgen, omdat 'de strafrechtelijke vervolging geen redelijk doel dient'. De GBB gaat daar tegen in beroep. In 2017 bepaalt het Gerechtshof dat het OM de NAM toch moet vervolgen en aanvullend onderzoek en bewijs moet leveren.

Dat onderzoek is in 2019 afgerond, maar wordt nog niet openbaar gemaakt. Het wachten op een toelichting van het OM duurt de GBB zo lang dat ze eind 2020 protesteren voor de rechtbank in Leeuwarden. Tot vrijdagmiddag blijft het stil, maar dan laat het OM weten de NAM niet te willen vervolgen.

Het Gerechtshof gaat nu het onderzoek en de bewijzen van het OM bestuderen en besluit dan of de NAM al dan niet wordt vervolgd.

Lees ook:

- OM: NAM bracht geen levens in gevaar