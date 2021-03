De luidmeesters van de Martinitoren gaan onvermoeibaar door

'We waren ons ervan bewust dat het best lang zou kunnen gaan duren', zegt voorzitter Jan Roeland van Groninger Klokkenluiders Gilde. 'En we gaan gewoon door zo lang het nodig is.'

Het Groninger Klokkenluiders Gilde is er druk mee. Sinds het ingaan van de avondklok op 23 januari beklimt steeds één van de luidmeesters de trappen van d'Olle Grieze om de Ruimstraatklok te luiden. Dat gebeurt iedere avond om half negen. Het gebeier moet de mensen op straat er aan herinneren dat ze nog een half uur hebben om naar huis te gaan. Dat gaat nu al 61 dagen zo. De luidmeesters zullen in ieder geval tot en met 20 april doorgaan met hun werk, al gaat de avondklok vanaf 31 maart een uur later in.

Lang geleden

Vroeger werd de Ruimstraatklok geluid om te waarschuwen voor onheil, zoals een stadsbrand of een aanval. Ook werd hij gebruikt als 'bierklok'. Als die geluid werd wisten de kasteleins dat er niet meer geschonken mocht worden en de cafébezoekers begrepen dat ze naar huis moesten. Tegenwoordig wordt de klok bijna niet meer gebruikt. Tot 23 januari dus, toen er voor het eerst sinds meer dan 75 jaar een avondklok werd ingesteld in ons land.

Verschuiving naar half tien is een voordeel

'Van de luidmeesters van ons gilde zijn er vier die ingezet kunnen worden om de Ruimstraatklok te luiden', zegt Roeland. 'Dat betekent dat je ongeveer twee keer in de week aan de beurt bent. Maar we doen het graag. We zijn één van de weinige steden in Nederland die zo'n klok hebben en wij waren ook zo'n beetje de eerste die hem in januari zijn gaan luiden. Dat de avondklok nu een uur later ingaat is eigenlijk wel een voordeel; dan heb je als luidmeester van dienst net iets meer aan je avond.'

Niet onopgemerkt

Het gilde gaat voorlopig dus door met zijn waarschuwende werk en dat blijft niet onopgemerkt, zegt Roeland: 'Laatst kregen we een e-mail van iemand die iedere avond om half negen met vrienden de straat op gaat om te luisteren naar de Ruimstraatklok. Dat is toch mooi?'

Lees ook:

- 'De Ruimstraatklok is plotseling 'man of the match' geworden'

- De Ruimstraatklok klinkt weer

- Alles over corona in onze provincie