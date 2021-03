‘Het CDA moet zo niet willen meeregeren’

Dat zegt Groninger CDA-prominent Aike Maarsingh. Volgens hem is het goed dat partijleider Wopke Hoekstra een debat over de uitgelekte notities steunt, maar 'daar moet hij het niet bij laten'.

Opheldering nodig

‘Het is heel helder: als ik er zelf over zou gaan, zou ik zeggen dat wanneer hier geen volstrekte helderheid over komt, wij als CDA niet meedoen’, zegt Maarsingh.

‘Het is goed dat onze partijleider deze opheldering eist. Het moet een voorwaarde zijn om aan te schuiven, want andere partijen gaan niet over onze partij en onze mensen.’

'Fluistercampagne'

Binnen het CDA is het deze hele week al onrustig over stemmenkanon Pieter Omtzigt uit Enschede. Eerder deze week meldde De Telegraaf dat Omtzigt ‘labiel’ zou zijn en HP/De Tijd concludeerde daarop dat er een zogeheten ‘fluistercampagne’ tegen Omtzigt gaande zou zijn.

De vraag die blijft is: wat waren ze aan het bekokstoven? Aike Maarsingh - CDA-prominent

Notities zichtbaar

Gisteren kwam daar bovenop dat verkenner Kajsa Ollongren (D66) met vertrouwelijke documenten zichtbaar op straat liep. Op het zichtbare papiertje stond de notitie: ‘Pieter Omtzigt - functie elders’. Partijleider Wopke Hoekstra van het CDA noemde het een ‘bizar inkijkje’.

De foto in kwestie van minister Ollongren, waarop de notities zichtbaar waren (Foto: Bart Maat/ANP)

‘Het is heel goed dat Hoekstra nu een debat eist, anders is de betrouwbaarheid van de politiek gewoon verdwenen’, zegt Maarsingh, die op zijn 77e de fractie in Stadskanaal aanvoert.

'Schandelige affaire'

‘Dit is een schandalige affaire. Ik snap dat Ollongren nu weg is. De vraag die blijft is: wat waren ze aan het bekokstoven? Hier moet volstrekte helderheid over komen, anders loopt ook onze minister-president een risico. Wist hij hier ook van?’

Het Oldambtster CDA-raadslid Luit Engelage is het eens met Maarsingh. ‘Pieter Omtzigt is een volledige eigen keuze van de partij. Daar gaan andere partijen niet over’, stelt hij. ‘Dit is echt oude politiek en het is tijd voor nieuwe politiek.’

Kijken naar Omtzigt

Volgens Engelage moet de partij de lijn van Omtzigt nog meer omarmen. ‘Zoals Pieter Omtzigt te werk gaat, zo zou het CDA voortaan te werk moeten gaan. Het is tijd voor de Omtzigt-lijn. Niet pappen en nathouden zodat we verder wegzakken. We verliezen als oude partij onze natuurlijke achterban. We moeten herbronnen en de manier hoe Omtzigt werkt moet een van de uitgangspunten zijn.’

De kwestie rondom Pieter Omtzigt stond gisteravond ook op de agenda van de provinciale afdeling van het CDA. Voorzitter Peter Roelofs bevestigt dat het onderwerp is besproken, maar wil verdder geen inhoudelijk commentaar geven op de situatie.



