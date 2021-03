Prijs van bloemen rijst de pan uit, merken ze ook in Eelde

De prijs van bloemen stijgt. Wat een paar maanden geleden nog de verkoopprijs was, is nu de inkoopprijs. De gevolgen van de stijging merken ze ook bij Bloemenveiling Royal FloraHolland in Eelde.

'Die hoge prijs is met name gestuurd vanuit de internationale vraag', weet locatiemanager Thomas Bugel te vertellen aan RTV Drenthe.

85 procent van alle bloemen die bij Royal FloraHolland binnenkomen gaat naar het buitenland. 'We zien een ongekende vraag uit het buitenland'. In Drenthe en de rest van Nederland is dat minder.

Steuntje in de rug

De stijging van de prijs zit hem in de internationale vraag. In de eerste lockdown werden de bloemen nog massaal vernietigd, omdat alle winkels dicht moesten. 'Nu zie je dat we internationaal meer uit een lockdown komen. Mensen kunnen niet op vakantie maar willen wel een steuntje in de rug en kopen bloemen.'

Ik ben enorm verrast door de stijging Thomas Bugel - locatiemanager Royal FloraHolland

Verder is het ook net Valentijnsdag geweest en 'Internationale Vrouwendag is ook nog niet zo lang geleden en in Engeland hebben ze al Moederdag gevierd'.

Hoe lang de prijzen hoog blijven weet Bugel niet. 'Maar ik ben wel enorm verrast door de stijging.' Royal FloraHolland verhandelt op jaarbasis ruim 12 miljard bloemen en planten.

