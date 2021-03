Dildo's en vibrators zitten vast voor Suezkanaal: erotiekgroothandel EDC lijdt miljoenenverlies

In de containers van het vastgelopen containerschip Ever Given zitten onder meer erotische artikelen van EDC in Veendam (Foto: Sputnik/ANP)

'Het gaat om ruim 20 containers die we niet op tijd hier kunnen krijgen', zegt Evertine Magerman van EDC Retail. 'En dat gaat lang doorwerken.'

Hardlopende artikelen

Dat betekent een fikse tegenvaller voor de groothandel in erotische producten. Het bedrijf, dat sterk in ontwikkeling is (omzet in 2019: 33,4 miljoen euro), kan plotseling de klanten niet meer op tijd leveren. 'Die ruim 20 containers zitten vol met hardlopende artikelen, zoals vibrators, dildo's en mannenmasturbators', zegt Magerman.

'Van die producten zijn er bijvoorbeeld voor de Kerstdagen en Valentijnsdag veel verkocht', vervolgt ze. 'Er nu is er juist extra veel onderweg om de voorraden weer op peil te brengen. Maar dat lukt nu dus niet. En het vervelend is dat zo'n kink in de kabel heel lang doorwerkt, voordat het ritme in de transportketen hersteld is.'

We wilden de voorraden weer op peil brengen en dat kan nu dus niet Evertine Magerman - EDC Retail BV

Prijs van transport schoot omhoog

EDC ondervond dat ook al aan den lijve door de coronacrisis, zegt Magerman: 'We hebben nu nog steeds last van de drie weken dat China op slot zat aan het begin van die crisis in het eerste kwartaal van 2020. Er werd toen niets geproduceerd in de fabriek in Dongguan waar veel van onze artikelen worden gemaakt. Toen de handel weer op gang kwam, wilde iedereen tegelijk containerruimte huren. Ook omdat de mogelijkheden voor luchtvracht door corona beperkt waren. Maar die containers stonden voor een groot de elders op de wereld. En dan schiet de prijs van transport omhoog. Die extra kosten kunnen we niet doorberekenen aan de klant, dat is voor rekening van EDC.'

Omvaren?

Het is nog steeds niet duidelijk hoe lang het gaat duren voordat het 400 meter lange containerschip Ever Given in het Suezkanaal kan worden vlotgetrokken.

Is het een optie om een omweg te nemen door om Afrika heen te varen? 'Dat duurt vijf tot zeven dagen langer', berekent Magerman. 'En dat betekent ook weer hogere kosten, nog even afgezien van de extra risico's. In Zuid-Afrika is het winter en de oceaan kan daar woest zijn. En dan heb je ook nog kans op piraterij. Maar die beslissing is niet aan ons, dat is aan de rederij.'