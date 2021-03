Stroomtekort dreigt in 2025 voor industriegebied haven Delfzijl

Als geen actie ondernomen wordt, dan bestaat de kans dat de industrie in de Eemsdelta over een paar jaar onvoldoende stroom ter beschikking heeft voor de bedrijfsvoering.

Directeur Frans Alting van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) luidt de noodklok. ‘We moeten ophouden met alleen meer plannen maken. We moeten nu doen!’

Geen aardgas meer

Het tekort ontstaat doordat bedrijven steeds vaker elektriciteit als energiebron gaan gebruiken in plaats van aardgas. Daarom moeten zo snel mogelijk investeringen in het elektriciteitsnet in gang gezet worden. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Industrietafel Noord Nederland.

Alting: ‘Deze transitie van aardgas naar stroom komt voort uit het met elkaar willen realiseren van de klimaatdoelstellingen om te verduurzamen. De plannen van alle bedrijven in onze regio zijn doorgerekend en dan voorzien we een tekort van tussen de 300 en 400 megawatt vanaf 2025.’ Dat is ongeveer vijf procent van het totaalverbruik op jaarbasis.

Er is tot 2030 voldoende transportcapaciteit, maar de verdeelstations kunnen het niet aan Frans Alting, directeur Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE)

Extra stopcontacten

Volgens Alting is stroom wel voorhanden, maar komt het nog niet op de juiste plek. ‘Er is tot 2030 voldoende transportcapaciteit naar Delfzijl beschikbaar, maar de verdeelstations kunnen het niet aan. Daar moeten zeg maar extra stopcontacten komen.’

Hier zijn investeringen voor nodig en de ervaring van Alting is dat het niet eenvoudig is om te zorgen dat dit bij netbeheerders prioriteit krijgt. ‘Het is een kip-eiverhaal. Netbeheerders willen zekerheid hebben dat plannen van bedrijven doorgaan. En de industrie maakt plannen pas concreet als de levering van stroom zeker is.’

Dat moet doorbroken worden. Dat is één van de redenen om het onderzoek uit te voeren. ‘Procedures duren vaak lang. Kijk naar de kabel vanuit de Waddenzee naar verdeelstation Vierverlaten. Hoe lang heeft dat wel niet geduurd. Terwijl wij nu een acuut probleem hebben.’

Er moeten keuzes gemaakt worden anders komen de klimaatdoelstellingen in gevaar Frans Alting, die oproept tot doen in plaats van praten

Keuzes maken

Alting is duidelijk. ‘Er moeten keuzes gemaakt worden anders komen de klimaatdoelstellingen in gevaar. Vanuit Den Haag moet meer regie gevoerd worden. Het dossier ligt wel bij de minister van Economische Zaken, maar iedereen vindt wel iets van mogelijke oplossingen. De tijd van oeverloos blijven discussiëren is voorbij. Er ligt voldoende om keuzes te maken waar we nooit spijt van krijgen.’

‘Als we iets niet halen, dan leggen ze in Den Haag de ambitie nog hoger. De urgentie is er echt. Het kromme in de politiek is vaak dat meer urgentie tot meer discussie leidt en niet tot meer doen’, betoogt Alting. ‘Het is onze taak als samenwerkende bedrijven om vanuit het kip-eiverhaal te zorgen voor een warm nest. Daarom moeten we proactief zijn.’

