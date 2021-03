‘Niets is leuker, liever, blijer, aardiger en vooral eerlijker dan een hond’

‘Op een gegeven moment kwam ik elke dag huilend thuis, dat is natuurlijk niet normaal meer. Mijn man vroeg op een dag wat ik zou willen doen als ik helemaal opnieuw mocht beginnen. Toen dacht ik meteen: iets met honden!’

Honden springen uit witte bus

In het Beijumerbos komt om half 11 ‘s ochtends in de regen een witte bus aangereden. Eva Wong heeft honden bij haar klanten opgehaald en haar eerste wandelronde van de dag begint hier. Uit haar busje springen een Friese Stabij, een Labrador Retriever, een Beagle en een hond van een onbekend ras.

Wanneer Eva de deur van de bijrijdersstoel opent, komt daar ook nog een Australian Cattledog uitgesprongen. Deze hond is van Eva zelf, ze waggelt zo dicht en trouw mogelijk bij Eva en plukt de vruchten van deze uitlaatservice.

Eva’s eigen Australian Cattledog (Foto: Janine Kamminga/RTV Noord)

Ik houd liever het overzicht over de honden. Daarom heb ik nooit meer dan zeven honden mee. Eva Wong - eigenaar hondenuitlaatservice

Dagelijks wandelt ze zo’n vijftien kilometer af en dat heeft zo zijn voordelen: ‘Daardoor hoef ik naast mijn baan ook niet meer te sporten’, zegt ze lachend. Eva is relatief nieuw in het vak; twee jaar geleden begon ze met Eva’s Roedel. Ze heeft zich voor de start van haar bedrijf gespecialiseerd in gedragstherapie en puppy coaching.

Bijna 2 miljoen honden

Volgens belangenorganisatie Dibevo is het aantal honden in Nederland gestegen. ‘In 2016, 2017 en 2018 leefden er 1,5 miljoen honden in Nederland, in 2019 was dat 1,7 miljoen en in 2020 1,9 miljoen’, zegt een woordvoerder van Dibevo.

Overzicht houden

Deze ochtend zijn er vijf honden mee op pad. Volgens Eva nemen andere uitlaatservices soms wel het dubbele mee: ‘Er is geen goed of fout daarin, maar ik houd liever het overzicht over de honden. Daarom heb ik nooit meer dan zeven honden mee. Dat getal heb ik gewoon een keer vastgesteld.’

Ze wandelt met de honden in het losloopgebied van het Beijumerbos en hier lopen ook andere mensen én honden. ‘Dan is het belangrijk om overzicht en controle te kunnen houden, dat is een stukje verantwoordelijkheid dat je neemt.’

Deze ochtend regent en waait het, daar hebben Eva en de honden weinig last van. Daardoor is het wel rustig in het Beijumerbos. ‘Maar ja, die honden moeten er toch uit. Dus ik snap niet waar de baasjes nu zijn’, vraagt Eva zich af.

Droog is anders in het Beijumerbos (Foto: Janine Kamminga/RTV Noord)

Oude bekende

Kort daarna komen we iemand tegen die zijn Labrador Retriever uitlaat. Een oude bekende voor Eva, deze hond heeft een periode meegelopen met haar groep. Wanneer de hond Eva ziet, rent hij direct op haar af. Hij loopt zelfs een stuk mee en speelt met de rest van de honden. Ze kennen elkaar.

‘Zijn baasje had een operatie waardoor hij een periode niet kon wandelen met zijn hond. Toen mocht ik dat voor hem doen. Dit is een hele lieve hond.’ Eva geeft hem een aai over z’n bol en een snoepje. Eva heeft in dit werk haar roeping gevonden.

RTV Noord mocht een ochtend mee met Eva en de honden. De video kun je hieronder bekijken: