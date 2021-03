Verpaupering bij voormalig station Sappemeer Oost: 'We horen wel eens lawaai van gespuis'

Myrjam Spoelstra woont op steenworp afstand van het station en heeft er uitzicht op. 'Als het donker is dan horen we wel eens lawaai van gespuis', vertelt ze. 'We horen dan gerinkel en gebonk. Alleen zien we dan niks, omdat de lichten op het station nu uit zijn.'

Of dat een onveilig gevoel geeft? 'Een beetje wel ja', zegt Spoelstra. 'Er gebeurt van alles om je heen maar je weet niet wat. Het is donker dus je ziet het ook niet goed'.

Station dicht vanwege sneltrein

Sinds december vorig jaar wordt Sappemeer Oost niet meer gebruikt. Het was nodig om sneltreinen te kunnen laten rijden tussen Groningen en Winschoten. Bewoners van het dorp vonden de sluiting maar niks.

Een reclamebord is aan beide kanten vernield (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Ook Bob Zuidersma van de bewonersvereniging heeft signalen gekregen over de verpaupering van het station. Frustratie over de sluiting zit bij de bewoners nog hoog, volgens Zuidersma. 'Deze vernielingen zijn het gevolg van het beleid van de overheid', zegt hij. Volgens hem had het niet gesloten hoeven worden.

Bewoners hebben tegen Zuidersma gezegd dat de vernielingen aan het station 'treurig' zijn. 'Als het station open was gebleven, dan was dit niet gebeurd', zegt hij.

De 'overbuurvrouw' van het station, Spoelstra, noemt de vernielingen 'sneu en zonde'.

'Alles weghalen' lost het probleem op

Wat de oplossing is? 'Alles weghalen', zegt Spoelstra. 'Ook de parkeerplaatsen, want ze schuiven de hekken aan de kant en rijden er nog gewoon op'. Ook Zuidersma van de bewonersvereniging deelt die mening: 'Er zijn plannen, maar tot die tijd is verpaupering het gevolg'.

Een woordvoerder van ProRail laat weten het 'vervelend' te vinden voor de omgeving dat het station verloedert. De bedoeling is dat de perrons van het station in oktober van dit jaar worden verwijderd. Het wordt dan gelijktijdig met andere werkzaamheden gedaan.

Lees ook:

- Sappemeer neemt afscheid van station

- Station Sappemeer Oost sluit: met brandende kaars, bakkie troost en stille trom