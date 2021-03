Bevingsgedupeerde over NAM-oordeel OM: 'Hoeveel ellende moet een mens doormaken?'

Volgens het OM is er geen bewijs dat de levens van bewoners in Noord-Groningen door de gaswinning in gevaar kwamen.

Een van de velen

De zaak werd aangespannen door de Groninger Bodem Beweging en een paar individuele klagers, waaronder Aleven. Haar situatie diende als een van de voorbeelden tijdens het proces.

Zo reageerde Trudy Aleven op het OM-oordeel:

‘Toen ik dit hoorde dacht ik als eerste: wat willen ze dan nog meer voor bewijs hebben? Hoeveel ellende moet een mens doormaken?', zegt ze.

Er zijn mensen overleden van de stress, maar dat kun je niet hard maken Trudy Aleven - bevingsgedupeerde

Het duurde voor de inwoonster van Leermens jaren voordat de bevingsschade aan haar woning werd gerepareerd. Een lang en bureaucratisch proces ging eraan vooraf, met onderzoek op onderzoek en inspectie na inspectie.

Lastig te bewijzen

Dat de NAM de inwoners van het bevingsgebied volgens het OM niet in gevaar zou hebben gebracht, noemt Aleven 'onvoorstelbaar'. ‘Er zijn mensen al zijdelings aan overleden. Mensen hebben stress. Maar dat kun je niet hard maken.'

De zaak is nu, zoals dat heet, 'onder de rechter'. Het is nu aan het hof om te beslissen of het OM de vervolging kan staken of niet. Aleven verwacht daar niet veel van. ‘Nee, eigenlijk niet. Het is heel triest. Je probeert niet verbitterd te zijn, maar dat wordt je hier wel van.'

Lees ook:

- OM: NAM bracht geen levens in gevaar (update)

- Groninger Bodem Beweging over NAM-oordeel OM: 'Ik begrijp er helemaal niets van'

- 'Hopelijk wordt er nu gekeken naar de mensen, niet alleen de scheuren' (2017)