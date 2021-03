Advocaat over advies OM om NAM niet te vervolgen: ‘Klinkklare onzin’

Volgens Spong, die de Groninger Bodem Beweging en een handvol individuele klagers bijstaat, worden de Groningse aardbevingen ‘ten onrechte tot een peulenschil gedegradeerd’.

'Klinkklare onzin'

Hij vindt de argumentatie van het Openbaar Ministerie ‘klinkklare onzin’. ‘Ten eerste zeggen ze dat er sprake moet zijn van concreet levensgevaar, maar dat eist de wet niet. Ten tweede ontkennen ze dat er instortingsgevaar was. Maar ook dat snijdt geen hout, want het OM erkent wel dat er sprake was van acuut onveilige situaties.'

En daarom zou het Openbaar Ministerie ook tot de conclusie moeten komen dat er sprake was van levensgevaarlijke situaties, zegt Spong, ‘Als een woning acuut onveilig wordt verklaard door de overheid, dan is er wel degelijk sprake van levensgevaar.’

Een vergunning is geen license to kill Gerard Spong - advocaat

Daarnaast vindt de advocaat niet alleen het instortingsgevaar belangrijk, maar ook bijvoorbeeld vallende planken of balken. ‘Stelt u zich voor dat u lekker ligt te slapen en er komt plots een plank of balk op uw kop. Dan hoeft uw woning nog niet in te storten, maar zo’n plank kan flinke schade teweeg brengen.’

Spongs collega Emile van Reydt deelde zijn verbazing met de NOS. ‘De door onze cliënten beschreven situaties van een gespleten schoorsteen boven een kinderslaapkamer tot vallende glasscherven ter grootte van een keukenmes zijn onmiskenbaar levensgevaarlijk geweest. Wie dat niet onderkent, is ziende blind.’

Volgens Spong druipt de opzet ook nog eens van de zaak af. ‘Als je al jarenlang weet dat je gevaarlijk boort en je gaat rustig door, dan heb je denk ik wel klassieke opzet. Ook als de overheid daar vergunning voor geeft.’

Vergunning is geen license to kill

Het feit dat de NAM vergunning krijgt van de Nederlandse overheid wordt keer op keer gebruikt, verzucht Spong. ‘En het Hof heeft dat keurig in de prullenbak gedeponeerd en gezegd: het maakt niet uit of je een vergunning hebt. Een vergunning is geen license to kill.’

Het Gerechtshof buigt zich nu over het advies van het Openbaar Ministerie. De Amsterdamse advocaat hoopt dat het Hof alsnog overgaat tot vervolging. ‘Wat mij betreft is vervolging gewoon op zijn plaats’, zegt Spong.

Het is nog niet bekend wanneer het Gerechtshof een oordeel geeft over het advies van het Openbaar Ministerie. Als ook het Gerechtshof besluit om de zaak te seponeren, dan kunnen de gedupeerden nog naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

