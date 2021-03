Luister terug: Een week vol Groningse dorpsliedjes

De dorpsliedjes komen uit de collectie van Harbert Schutte. Al zo'n dertig jaar verzamelt de inwoner van Bellingwolde de Groningse versjes. Een terugblik op een muzikale week.

De werkelijke waarde van zo’n lied komt pas naar boven bij de uitvoering ervan Neerlandicus Martine de Bruin

Ieder dorp heeft zijn eigen lied

Het begon allemaal zo'n dertig jaar geleden met de oma van Harbert zijn vrouw. Oma, ook inwoonster van het grensdorp, zong - fier rechtop en met de hand op het hart - het Bennewolmer volkslied. Harbert werd nieuwsgierig en ontdekte dat ieder dorp zo zijn eigen lied had. Hij ging op zoek naar deze liedjes, 'want t zol toch sund weden as dat wegkomt’. Deze week kregen vier van de liedjes nieuw leven in geblazen door Groningse artiesten.

'Bijzonder mooie verzameling'

Een aantal van de liedjes is in geen enkel ander archief te vinden. Martine de Bruin, als Neerlandicus verbonden aan het Meertens Instituut, spreekt over een 'bijzonder mooie verzameling'. Vooral omdat in veel gevallen de muziek er ook bij zit. De Bruin: ‘De werkelijke waarde van zo’n lied komt pas naar boven bij de uitvoering ervan en dat kan natuurlijk alleen als je bladmuziek hebt of de wijs kent.’

De liedjes van Schutte (Foto: Ariënne Dozeman/RTV Noord)

Geen geboren Groninger

Schutte heeft een passie voor de Groningse taal. Al jaren schrijft hij iedere maand een gedicht in de streekkrant. Geregeld draagt hij voor uit eigen werk. Ook zijn zijn gedichten gebundeld in het boek 'In mien aig n toal'. En dat terwijl hij in Duitsland is geboren. Als kleine jongen kwam hij met zijn ouders naar Bellingwolde, op school begreep hij er met zijn 'plat Duuts' maar weinig van.

Nieuwe puzzelstukjes erbij

Met veel plezier kijkt Schutte terug op afgelopen week: 'De schrieverij, het oetzenden, aal positief'. Hij kreeg veel positieve reacties. Van dorpsgenoten en familie, maar ook van mensen die nog wat meer informatie hadden over de liedjes. Zo komt er telkens nog een puzzelstukje bij.

Schutte hoopt dat er een uitgever is die brood ziet in de liedjes. Misschien is er een student die meer context kan geven bij de liedjes en er zijn afstuderen op kan baseren. Eraan verdienen wil Schutte niet, 'moar dit mot nait verleur'n goan'.

Beluister hieronder de liedjes die deze week zijn uitgezonden op Radio Noord:

Lees ook:

- Volkslaid Tolbert: 'Ien 't noorden van 't land, niet zo ver van zee'

- Volkslaid Bourtange: 'Aan het Westerwoldse land heb ik heel mijn hart verpand'

- Volkslaid Grunnen: 'Wat of der ken vergoan, dei olle grieze toren, blift aaltied doar bestoan'

- Schutte verzamelde 150 dorpsliedjes; elke ochtend hoor je er eentje op Radio Noord