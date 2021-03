Sloop steenfabriek Garrelsweer komt dichterbij: 'We kunnen niet alles redden'

'Mijn strijd gaat door zolang de fabriek hier nog staat', zegt de Groninger Hendrik Jan Oterdoom strijdlustig. Hij zet zich al jaren in voor behoud van het complex, met name voor één onderdeel daarvan: de droogloods.

Steenfabriek Enzelens in 1964 (Foto: Henk de Wilde)

Buitenkant nog intact

Steenfabriek Enzelens is in 1868 gebouwd door de toenmalige burgemeester van Loppersum J.W. Tichelaar. Het was één van de dertien steenfabrieken langs het Damsterdiep, waar turf uit de Veenkoloniën werd aangevoerd. De restanten zijn volgens historici interessant, omdat de droogloods aan de buitenkant nog altijd intact is.

'Ze konden de wind reguleren door luiken open te zetten', vertelt Oterdoom. 'De stenen moesten voor het bakken namelijk niet te snel drogen. Anders zijn ze aan de buitenkant droog, maar aan de binnenkant vochtig, en dan knappen ze in de oven.'

De droogloods van de steenfabriek in Feerwerd (Foto: M. A. Douma, Groninger Archieven)

Aangifte van vernielingen

De loods staat nog wel overeind, maar is net als de rest van de fabriek de afgelopen jaren flink verpauperd. Het hout is verrot, het dak is beschadigd en er komt regelmatig hangjeugd op het terrein. Een buurtbewoner heeft al meerdere keren aangifte gedaan van inbraak en vernielingen aan het complex.

Daarnaast is er sprake van een Accuut Onveilige Situatie (AOS), wat betekent dat de constructie van het gebouw niet veilig is. Ook bevat het pand asbest. Door de slechte staat wil de eigenaar, Stichting Woonbedrijf Groningen, het complex slopen.

Erfgoedcommissie Bond Heemschut trok in november al aan de bel. Die riep op om delen van de droogloods en de gevel van de fabriek te behouden, omdat het de enige nog gave droogloods is in de hele provincie.

De droogloods bij Enzelens staat nog overeind (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Geen bruidsschat

Het Groninger Landschap had in eerste instantie wel interesse om delen ervan over te nemen, maar het gesprek met de eigenaar is op niets uit gelopen: 'Als we het overnemen, moeten we ook in staat worden gesteld om onderhoud te doen, een bruidsschat. Dat is niet mogelijk. Het is bijzonder spijtig, maar we kunnen niet alles redden', zegt Hoofd Erfgoed Hugo Dokter.

Oterdoom richt zijn pijlen nu op de gemeente Eemsdelta. Hij wil dat die voorkomt dat het hele complex gesloopt wordt. 'De gemeente heeft erkend dat het pand historische kenmerken heeft. Het mag niet verloren gaan', zegt Oterdoom.

'Puist aan de rand van Garrelsweer'

Wethouder Pier Prins (CDA) laat weten dat er na onderzoek door de gemeente is gebleken dat er weliswaar karakteristieke kenmerken zijn, maar dat de fabriek als geheel niet karakteristiek is. Daarom geeft de gemeente toestemming voor sloop.

'Er is een accuut onveilige situatie, asbest, ongewenst bezoek. Het is een puist aan de rand van Garrelsweer. De buurt heeft er alle belang bij dat er snel iets gaat gebeuren', zegt Prins. 'De gemeente heeft zelf ook geen geld op de plank liggen voor onderhoud.'

De fabriek is de afgelopen jaren flink verpauperd (Foto: A. Duijnisveld)

Sloop komt dichterbij

Het Woonbedrijf staat er nog altijd voor open om de droogloods over te geven aan een organisatie die daar geld in wil steken voor renovatie en onderhoud. Oterdoom doet zijn best om die te vinden, maar de tijd begint te dringen. Dit voorjaar worden de asbestdaken gesaneerd. De komende maanden loopt er nog een flora- en faunaonderzoek. Als dat komend najaar is afgerond, wordt het complex naar verwachting aan het einde van het jaar gesloopt.

Oterdoom wil dat de droogloods wordt opgeknapt, om te laten zien hoe de Groninger baksteen vroeger werd gemaakt. Hij hoopt daarom dat er andere organisaties opstaan om de loods te behoeden voor de sloopkogel. 'We moeten zorgvuldig omgaan met ons erfgoed.'

Bekijk hieronder de reportage uit Noord Vandaag:

Lees ook:

- Erfgoedvereniging wil sloop oude steenfabriek Enzelens voorkomen