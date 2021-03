OM eist cel- en taakstraf voor hennepteelt in loodsen in Tynaarlo en Sappemeer

Een 50-jarige man uit Ten Post hangt voor het kweken van hennep in een loods in Tynaarlo en Sappemeer een celstraf van één jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, boven zijn hoofd.

Bij de kwekerij in Tynaarlo kreeg hij hulp van een 30-jarige man uit Houtigehage (Friesland). Tegen hem eiste de officier van justitie een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.

Bijna een miljoen verdiend

Volgens de officier is met de kwekerij in Tynaarlo bijna acht ton aan hennepgeld binnengehaald. Dat geld wil de aanklager op beide mannen verhalen.

De kwekerij in Sappemeer was goed voor een illegale opbrengst van ruim een ton. Hiervoor zou alleen de man uit Ten Post op moeten draaien, vindt de officier.

Gevelreiniging en henneplucht

De kwekerij in Tynaarlo kwam begin februari 2019 in beeld na een melding van een gevelreiniger. Die rook een henneplucht in het pand waar hij aan het werk was. De politie deed warmtemetingen en kreeg het vermoeden dat in de loods aan de Exportweg niet alleen boottrailers werden verhuurd.

Tijdens een inval vonden de agenten 440 planten. De kwekerij was professioneel ingericht en het water en de stroom werden illegaal getapt, ontdekten de agenten. In de bedrijfsloods stonden ook acht jetski's. Die werden eveneens in beslag genomen. De Fries huurde de loods voor botenverhuur.

Zeshonderd hennepplanten

Door de beslaglegging kwam de politie bij de man uit Ten Post uit. Die verhuurde de jetski's vanuit een pand in Sappemeer. Tijdens de doorzoeking vonden de agenten ook daar nog eens zo'n zeshonderd hennepplanten.

De kwekerij leek exact op de hennepkwekerij in Tynaarlo. Volgens de officier had de Groninger de touwtjes bij de beide kwekerijen in handen. De Groninger ontkent iets met de kwekerij in Tynaarlo van doen te hebben gehad.

Volgens het onderzoek zou in de kwekerij in Sappemeer twee keer zijn geoogst. De officier gaat uit van 19 oogsten in Tynaarlo.

Klassiek verhaal

De Groninger zei nog nimmer te hebben geoogst. De eerste oogst in Sappemeer mislukte, de tweede oogst werd verijdeld door de komst van de agenten. Dat geloofde de officier niet: 'Een klassieke verklaring. In de zittingszaal hoor ik alleen maar verhalen over mislukte oogsten. De verdachten zeggen praktisch altijd dat ze alleen maar verlies hebben gedraaid. Toch zitten de coffeeshops vol en lijkt dit een lucratieve handel te zijn.'

De aanklager hield in zijn eis rekening met het vrijwel schone strafblad van de Fries. De Groninger heeft wel eerder met dit bijltje gehakt.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.