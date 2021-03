Jasper Wever grijpt naast titel Voice of Holland

Jasper Wever tijdens een eerdere uitzending van The Voice of Holland (Foto: Screenshot The Voice of Holland, via RTV Drenthe)

Het is Jasper Wever uit Nieuw-Buinen niet gelukt om de finale van het RTL-programma 'The Voice of Holland' te winnen. Nadat de vier finalisten elk twee nummers hadden gezongen, mocht het publiek kiezen wie er naar de grote finale gingen. Voor Jasper en Nienke viel daar het doek.

De avond begon nog mooi voor de Veenkoloniaal, schrijft RTV Drenthe. Samen met de andere finalisten zong Jasper een medley met Marco Borsato. Daarna zong hij solo het nummer Have you ever really loved a woman van Bryan Adams en samen met Jan Smit zong hij More than words van Extreme.

Jasper's coach Jan Smit viel op dat zijn nummers niet altijd even zuiver waren. 'Maar een optreden zonder foutjes waren we ook niet van je gewend.' Afgelopen week was de Volendammer zanger nog in het centrum van Stadskanaal, waar Jasper Wever in een brillenzaak werkt.

Winnaar The Voice of Holland

In de finale van het programma moesten Sem en Dani het tegen elkaar opnemen, waarna het publiek de beslissende stem had. Uiteindelijk ging Dani er met de zege en een platencontract vandoor.

