‘Houttovenaar’ Top uit Kruisweg snijdt zijn droomauto: de ‘Topla’

Eigenlijk begon het allemaal toen RTV Noord-verslaggever Wiebe Klijnstra enkele maanden geleden bij Top was om te praten over een expositie van hem. Top liet zich toen ontvallen dat hij graag eens zijn eigen droomauto zou willen snijden. ‘Dat idee bleef in mijn hoofd zitten’, zegt Top.

De Topla van Tico Top (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

De vondst van de ‘Topla’

En dus ging hij aan de slag. ‘Ik maakte meerdere tekeningen. Eentje daarvan is de basis van deze auto’, vertelt Top. De houten sportauto staat te draaien op zijn werkbank. ‘Het is een fantasie-auto’, legt de houtsnijkunstenaar uit. ‘Hij is Porsche-achtig, onbetaalbaar. Gisteren zette ik ‘m op Facebook en toen noemde iemand het de ‘Topla’. Dat vond ik wel een mooie vondst.’

Niet alleen auto’s

Bijzonder is dat Top eigenlijk helemaal niks met auto’s heeft. ‘Ja, ik rij erin’, lacht hij. ‘Maar ik heb geen verstand van de techniek.’

Naast de ‘Topla’ staan dan ook voornamelijk heel veel andere houtsnijwerken in zijn atelier. Van een saxofoon en een accordeon tot een paraplu; Top kan het allemaal snijden.

Bijna 60 jaar ervaring

‘Dat is natuurlijk niet zomaar gekomen’, zegt hij bescheiden. ‘Onlangs kreeg ik via LinkedIn allemaal felicitaties vanwege mijn 59-jarig jubileum. Ik had me dat helemaal niet zo gerealiseerd, maar ik doe dit al sinds 1962.’

