Boerakker krijgt een permanente survivalbaan

Het dorp heeft al verschillende banen. ‘Maar die liggen bijvoorbeeld op een camping of bij iemand op privéterrein en dat is op termijn niet houdbaar’, zegt Henk Koster die druk bezig is met de bouw van de nieuwe baan.

Henk Koster bij de permanente survivalbaan (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Touw en knopen vervangen door hout en staal

Hij is aan het zagen en timmeren. ‘Vroeger werd gewerkt met touwen en knopen’, lacht hij. ‘Tegenwoordig zijn de constructies een stuk degelijker en worden ze gebouwd van hout en staal.’

Op het hoogste punt wordt hij 7,5 meter hoog Henk Koster van de Survivalrun in Boerakker

Lange zwaai komt terug

In de nieuwe survivalbaan gaat bijna een kilometer hout. Koster: ‘Op het hoogste punt wordt hij 7,5 meter hoog en er komt een lange zwaai in voor kinderen. Vroeger hadden we hier zo’n hoge slinger in het bos, maar dat is gekapt.’

Deze grote finale wordt wel een uitdaging voor survivallend Nederland Henk Koster van de Survivalrun in Boerakker

Met duizend deelnemers per dag eroverheen

De nieuwe baan wordt de finish van de survivalrun. ‘Het parcours is in totaal dertien kilometer lang en gaat door heel Boerakker en omstreken’, vertelt Koster. ‘Daar worden tijdelijke hindernissen gebouwd. In deze baan die we nu aan het bouwen zijn, komen meerdere stukken. Groepen kunnen hier trainen, maar er komt ook een stuk van 65 meter dat je kunt gebruiken als eindhindernis. Die wordt uitgevoerd in vijfvoud, zodat je er met duizend deelnemers per dag overheen kunt. Deze grote finale wordt wel een uitdaging voor survivallend Nederland.’

Gaat de survivalrun dit jaar door?

De permanente survivalbaan moet in mei klaar zijn. Maar kan de 26e editie van het evenement dit jaar wel doorgaan? Koster: ‘We hebben het voordeel dat dit een buitensport is, dus ik hoop het van harte, maar ik heb er wel twijfels bij.’

