Competitievervalsing bij volleybal-ontknoping? ‘Maffioso-coach’ doet het toch

Voor de Groningers is de opdracht duidelijk zaterdagavond vanaf 20.00 uur, in het laatste duel van de kampioenspoule tegen de ploeg uit Apeldoorn: De volle winst pakken. Anders verliest Lycurgus de finaleplaats aan Active Living Orion of... de nummer vier, Sliedrecht Sport.

Dynamo verliest bewust een wedstrijd

De meest gelauwerde coach die op dit moment actief is in het Nederlandse volleybal, legt uit welk ‘Italiaans’ scenario hij voor ogen heeft. ‘In eerste plaats gaan wij gewoon voor de winst spelen vanavond en Sliedrecht wint van Orion. En vervolgens gaan wij dinsdag in Sliedrecht (bij Sliedrecht - Dynamo, red.) drie punten achterlaten. Dat is hoe we het gaan doen. Want waarom zouden wij er belang bij hebben om Lycurgus of Orion in de finale tegen te komen, als we denken dat we tegen Sliedrecht meer kans hebben?’, zo luidt zijn retorische vraag.

Competitievervalsing?

‘Er is al geen eerlijke competitie meer op het moment dat wij kunnen bepalen of we wel of niet vol gas geven in een wedstrijd. Kijk, er zijn twee ploegen die als een slapjanus de kampioenspoule aan het spelen zijn (Orion en Lycurgus, red.). Vind je dat één van die twee ploegen het verdient om die finale te spelen? Als Sliedrecht van Orion weet te winnen, dan hebben ze van zowel Orion als van Lycurgus gewonnen, dus dan zijn ze ook niet minder waard’, aldus de coach.

‘Ik ben de maffioso die de boel op scherp zet’

‘Als ik in Italië geboren was, dan was dit volledig geaccepteerd door de gehele bevolking. En ik heb een cursus Italiaans gevolgd, dus ik heb me hier al op voorbereid. Ik ben graag de maffioso die de boel op scherp zet, en de luis in de pels voor het Groningse volleybal. Arrivederci!’, zo besluit Strikwerda in keurig Italiaans.

Verschuivingen vanwege corona

Het duel van Sliedrecht Sport tegen Orion, dat zaterdagmiddag gespeeld zou worden, is uitgesteld vanwege een positieve coronatest bij de thuisploeg. Dat duel wordt mogelijk pas na het bekerweekend ingehaald. Dynamo miste de afgelopen tijd ook spelers vanwege corona en moet om die reden dinsdag het uitduel tegen Sliedrecht inhalen. Bij Dynamo is vanavond ‘nog maar’ één speler afwezig vanwege corona.

