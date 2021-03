Expeditie 1,5 meter: een wasstraat als verjaardagscadeau

'Hij was hier altijd al bezig met het wassen van mijn auto. We gebruikten de wasstraat eigenlijk alleen maar privé. We kregen zo vaak de vraag of anderen hier ook hun auto konden komen wassen. Toen ben ik maar gaan uitzoeken of we de wasstraat weer operationeel konden maken', vertelt opa Eltje Koning.

'Dit is het dikste verjaardagscadeau dat ik ooit heb gekregen', vertelt Aiden blij. De jonge ondernemer kijkt al naar de toekomst: 'Het liefst wil ik er later drie.' Ronald laat deze kans niet liggen en rijdt met de expeditiebus door de wasstraat.

Aiden van 13 heeft van zijn opa een wasstraat gekregen voor zijn verjaardag. Ronnie zocht hem op, want de bus kon wel een poetsbeurt gebruiken 🧽💦 Posted by RTV Noord - Expeditie Grunnen on Saturday, March 27, 2021

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

