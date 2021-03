Studentenpartij: 'RUG neemt veiligheid studenten niet serieus'

Vreemd, vindt de partij, omdat dit besluit werd genomen nadat bekend werd dat in die contracten was bepaald dat medewerkers van dit instituut niet kwaad mochten spreken over het Chinese regime en dat Chinese studenten zich onveilig voelden.

'Het is onderdeel van de Chinese wet dat er niet kwaad mag worden gesproken over het Chinese Communistische Regime', zegt fractievoorzitter David Jan Meijer. 'Het universiteitsbestuur heeft beloofd zich daar aan te houden, in haar contracten met de Chinese overheid. Dan neem je de academische vrijheid dus niet serieus, als je je studenten en medewerkers op deze manier in hun vrijheid beperkt.'

'Onbegrijpelijk'

'Het is onbegrijpelijk dat het universiteitsbestuur hier willens en wetens mee doorgaat', vervolgt Meijer. Volgens hem worden hiermee terechte klachten van studenten, medewerkers, China-deskundigen en de veiligheidsdiensten gewoon van tafel geschoven.

'De veiligheid en vrijheid van deze mensen wordt gewoon niet serieus genomen', zegt Meijer. 'De veiligheidsdiensten waarschuwden op 3 februari al in een rapport voor Chinese inmenging in het onderwijs en de grote risico's voor spionage. Dit is al gebeurd met een Belgisch Confucius Instituut. Wil het College echt gaan afwachten tot het hier gebeurt? Het College is verantwoordelijk, zij moet hier gewoon ingrijpen!'

Zo snel mogelijk in debat

De fractie van De Vrije Student beraadt zich nu op het vervolg. 'Het vertrouwen in dit College staat op losse schroeven. Daar moeten wij zo snel mogelijk over in debat, het gaat hier wel om de veiligheid van onze studenten en medewerkers.'

