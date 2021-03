SP wil dat wethouder Diks openheid geeft over terugbetaling wachtgeld

In de periode 2017 tot 2020 was wethouder Diks lid van de Tweede Kamer. Zij liet in die periode haar inkomen aanvullen met wachtgeld van de gemeente Leeuwarden, waar zij in de periode daarvoor wethouder was.

Is het wachtgeld nou terugbetaald of niet?

Tijdens haar benoeming als wethouder in Groningen ontstond ophef over dit gebruik van wachtgeld waarop Diks een betalingsregeling met de gemeente Leeuwarden trof. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk roept Diks nu op om openheid van zaken te geven: is het ontvangen aangevulde wachtgeld nou terugbetaald of niet?

Het zou Diks sieren om openheid over het terugbetalen van het wachtgeld te geven Jimmy Dijk - SP

Volgens de SP is dit belangrijk is voor het vertrouwen van Groningers in de volksvertegenwoordiging en bestuurders van Groningen.

'Als wethouder armoedebeleid, schuldenproblematiek en inkomensondersteuning neemt wethouder Diks beslissingen over mensen die geen cent te makken hebben', zegt Dijk. 'Het is al pijnlijk genoeg dat deze bestuurder haar torenhoge inkomen liet aanvullen met wachtgeld. Het zou haar nu ook sieren om openheid over het terugbetalen hiervan te geven.'

Openheid en transparantie

In schriftelijke vragen roept de SP het college van burgemeester en wethouders op openheid te geven. Daarnaast willen de socialisten weten of het college van B&W met de SP van mening is dat openheid en transparantie over ontvangen vergoedingen en betalingsregelingen van volksvertegenwoordigers en bestuurders van groot belang is voor het vertrouwen in de overheid en politiek.

